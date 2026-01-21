पाकिस्तान ने फिर डाला आग में घी, T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर आखिरी फैसले से पहले ICC को PCB ने भेजा ये ईमेल

PCB email to ICC in support of Bangladesh: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी पर आखिरी फैसला आने से पहले पाकिस्‍तान ने फिर आग में घी डालने का काम किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कथित तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को एक ईमेल भेजकर बांग्‍लादेश का समर्थन किया है। इस मेल में कहा गया है कि बीसीबी की राजनीतिक तनाव के बीच भारत में मैच नहीं खेलने को लेकर चिंता सही है और वह उसका पूरा समर्थन करता है।