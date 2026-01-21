पाकिस्तान ने फिर डाला आग में घी, T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर आखिरी फैसले से पहले ICC को PCB ने भेजा ये ईमेल

आईसीसी के चेयरमैन जय शाह और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक्वी। इनसर्ट में बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: IANS)
PCB email to ICC in support of Bangladesh: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी पर आखिरी फैसला आने से पहले पाकिस्तान ने फिर आग में घी डालने का काम किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कथित तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को एक ईमेल भेजकर बांग्लादेश का समर्थन किया है। इस मेल में कहा गया है कि बीसीबी की राजनीतिक तनाव के बीच भारत में मैच नहीं खेलने को लेकर चिंता सही है और वह उसका पूरा समर्थन करता है।
ईएसपीएनक्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी ने आईसीसी को भेजे ईमेल में बीसीबी के रुख के प्रति अपना समर्थन जताया है और इस मेल की कॉपी आईसीसी बोर्ड के सदस्यों को भी भेजी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल संस्था ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुधवार को एक बोर्ड मीटिंग बुलाई है, जिसमें भारत में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश के ग्रुप स्टेज मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने के पहले के अनुरोध पर भी बातचीत होगी।
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ये बैठक खास तौर पर पीसीबी के पत्र के जवाब में बुलाई गई है या नहीं, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि टूर्नामेंट के शेड्यूल में बदलाव करने या बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की कोई संभावना नहीं है। आईसीसी ने पहले भी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और बीसीबी के साथ लंबी बातचीत के दौरान भी इसी बात को दोहराया था।
वहीं, बांग्लादेश बोर्ड भारत में टीम भेजने से इनकार करने पर अड़ा हुआ है। बीसीबी ने कथित तौर पर अपने ग्रुप को आयरलैंड के साथ बदलने का प्रस्ताव दिया था, जो ग्रुप सी में है और अपने सभी शुरुआती मैच श्रीलंका में खेलने वाला है। उस सुझाव को भी आईसीसी पहले ही ठुकरा चुका है और खुद आयरलैंड भी ग्रुप बदलने के खिलाफ है।
