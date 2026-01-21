Litton Das on T20 World Cup: बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप में टीम की भागीदारी लेकर चुप्‍पी तोड़ते हुए चौंकाने वाला बयान दिया है। लिटन ने रंगपुर को क्वालीफायर मैच सिलहट टाइटन्स के खिलाफ मिली हार के बाद पहली बार इस मामले में बयान दिया है। बता दें कि सिर्फ 112 रनों का पीछा करते हुए सिलहट ने आखिरी गेंद पर क्रिस वोक्स के छक्‍के की मदद से मुकाबला जीता है। रंगपुर के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद लिटन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। उनसे पूछा गया कि क्या बीपीएल की धीमी पिचें टी20 वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी हैं। इस पर लिटन ने सीधे जवाब दिया कि क्या आपको यकीन है कि हम वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हैं?