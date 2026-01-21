21 जनवरी 2026,

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर तोड़ी चुप्‍पी, दिया चौंकाने वाला बयान

Litton Das on T20 World Cup: बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप में टीम की भागीदारी लेकर चुप्‍पी तोड़ते हुए चौंकाने वाला बयान दिया है। लिटन ने रंगपुर को क्वालीफायर मैच सिलहट टाइटन्स के खिलाफ मिली हार के बाद पहली बार इस मामले में बयान दिया है। बता दें कि सिर्फ [&hellip;]

Litton Das on T20 World Cup

बांग्लादेश टीम। (Photo - ICC)

Litton Das on T20 World Cup: बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप में टीम की भागीदारी लेकर चुप्‍पी तोड़ते हुए चौंकाने वाला बयान दिया है। लिटन ने रंगपुर को क्वालीफायर मैच सिलहट टाइटन्स के खिलाफ मिली हार के बाद पहली बार इस मामले में बयान दिया है। बता दें कि सिर्फ 112 रनों का पीछा करते हुए सिलहट ने आखिरी गेंद पर क्रिस वोक्स के छक्‍के की मदद से मुकाबला जीता है। रंगपुर के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद लिटन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। उनसे पूछा गया कि क्या बीपीएल की धीमी पिचें टी20 वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी हैं। इस पर लिटन ने सीधे जवाब दिया कि क्या आपको यकीन है कि हम वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हैं?

'हमें यह भी पक्का नहीं पता कि हम जाएंगे भी या नहीं'

लिटन ने कहा कि असल में वर्ल्ड कप में अभी काफी समय है और हमें यह भी पक्का नहीं पता कि हम जाएंगे भी या नहीं। वहीं, क्‍वालीफायर में धीमी विकेट को लेकर उन्‍होंने कहा कि यह किसी भी तरह से टी20 क्रिकेट के लिए एक आदर्श विकेट नहीं है। हमने एक क्वालिफायर मैच के लिए कहीं बेहतर विकेट की उम्मीद की थी।

जब उनसे पूछा गया कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने वर्ल्ड कप के फैसले पर उनसे बात की है, तो लिटन ने साफ इनकार कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि वह टी20I कप्तान हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है।

युवा और खेल सलाहकार बोले- दबाव स्‍वीकार नहीं

दरअसल, बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए आईसीसी की शर्तों को खारिज कर दिया है। युवा और खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश दबाव स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव में आकर हम पर अनुचित शर्तें थोपता है तो हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे।

नजरुल ने पिछले उदाहरणों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे उदाहरण हैं, जब भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था तो आईसीसी ने जगह बदल दी थी। हमने उचित रूप से जगह बदलने का अनुरोध किया है।

बीसीबी ने कहा कोई तारीख तय नहीं की

ज्ञात हो कि यह मुद्दा मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर करने के बाद गर्माया है। बीसीबी ने दोहराया कि वह मौजूदा स्थिति में भारत का दौरा नहीं करेगा। हालांकि आईसीसी सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश को 21 जनवरी की समय सीमा दी गई है, लेकिन बीसीबी ने इससे इनकार किया है। मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन ने बताया कि कोई खास तारीख तय नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि बातचीत चल रही है और आईसीसी बाद में जवाब देगा।

T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश टीम

लिटन दास (कप्‍तान), तंजीद हसन, परवेज़ हुसैन एमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, काज़ी नुरुल हसन सोहन, शाक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शैफ उद्दीन, शोरिफुल इस्लाम।

