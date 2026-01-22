टी20 सीरीज की ट्रॉफी के साथ भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर। (फोटो सोर्स: IANS)
IND vs NZ 2nd T20i Pitch Report: नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर धमाल मचाते हुए न्यूजीलैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने 48 रन से जीत दर्ज करते हुए पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। अब रायपुर में खेले जाने वाले दूसरे टी20 को जीतकर भारत की नजर बढ़त को दोगुना करने पर होगी तो कीवी खेमा वापसी करने के इरादे से होगा। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में बल्लेबाज धमाल मचाएंगे या फिर गेंदबाज कहर बरपाएंगे? आइये एक नजर डालते हैं रायपुर की पिच रिपोर्ट पर-
शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पारंपरिक रूप से सपाट है और अच्छी गति और अच्छे उछाल वाली है। जहां बल्लेबाजों को मदद मिलती है। गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है तो बड़े शॉट लगाने में आसानी होती है। हालांकि गेंदबाजों को सफलता प्राप्त करने के लिए वेरिएशन की आवश्यकता होती है। यहां स्पिनरों के लिए भी कुछ मदद रहती है। लेकिन, सतह का नेचर ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली रहेगा।
रायपुर में इन दिनों टॉस अहम फैक्टर रहता है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस मैदान पर शाम के मैचों में ओस एक बड़ा फैक्टर रहती है। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है गेंद पर पकड़ बनाना मुश्किल होता जाता है और बड़े टोटल को भी डिफेंड करना मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसे में टॉस यहां बॉस की भूमिका में रहेगा।
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव।
टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमिसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, जेम्स नीशम, माइकल ब्रेसवेल, मैट हेनरी, बेवॉन जैकब्स और जैकरी फ़ॉल्क्स।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग