IND vs NZ 2nd T20i Pitch Report: नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्‍टेडियम में भारतीय बल्‍लेबाजों ने जमकर धमाल मचाते हुए न्‍यूजीलैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने 48 रन से जीत दर्ज करते हुए पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। अब रायपुर में खेले जाने वाले दूसरे टी20 को जीतकर भारत की नजर बढ़त को दोगुना करने पर होगी तो कीवी खेमा वापसी करने के इरादे से होगा। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्‍टेडियम में बल्‍लेबाज धमाल मचाएंगे या फिर गेंदबाज कहर बरपाएंगे? आइये एक नजर डालते हैं रायपुर की पिच रिपोर्ट पर-