22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ 2nd T20i Pitch Report: दूसरे टी20 में भी बल्‍लेबाज करेंगे चौकों-छक्‍कों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर, यहां पढ़ें रायपुर की पिच रिपोर्ट

IND vs NZ 2nd T20i Pitch Report: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा। क्‍या पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी चौकों-छक्‍कों की बारिश होगी या फिर गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा। यहां पढ़ें पिच रिपोर्ट-

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 22, 2026

IND vs NZ 2nd T20i Pitch Report

टी20 सीरीज की ट्रॉफी के साथ भारत के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव और न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान मिचेल सेंटनर। (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs NZ 2nd T20i Pitch Report: नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्‍टेडियम में भारतीय बल्‍लेबाजों ने जमकर धमाल मचाते हुए न्‍यूजीलैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने 48 रन से जीत दर्ज करते हुए पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। अब रायपुर में खेले जाने वाले दूसरे टी20 को जीतकर भारत की नजर बढ़त को दोगुना करने पर होगी तो कीवी खेमा वापसी करने के इरादे से होगा। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्‍टेडियम में बल्‍लेबाज धमाल मचाएंगे या फिर गेंदबाज कहर बरपाएंगे? आइये एक नजर डालते हैं रायपुर की पिच रिपोर्ट पर-

शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पारंपरिक रूप से सपाट है और अच्छी गति और अच्‍छे उछाल वाली है। जहां बल्लेबाजों को मदद मिलती है। गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है तो बड़े शॉट लगाने में आसानी होती है। हालांकि गेंदबाजों को सफलता प्राप्‍त करने के लिए वेरिएशन की आवश्‍यकता होती है। यहां स्पिनरों के लिए भी कुछ मदद रहती है। लेकिन, सतह का नेचर ज्‍यादा बैटिंग फ्रेंडली रहेगा।

टॉस की भूमिका अहम

रायपुर में इन दिनों टॉस अहम फैक्‍टर रहता है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस मैदान पर शाम के मैचों में ओस एक बड़ा फैक्टर रहती है। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है गेंद पर पकड़ बनाना मुश्किल होता जाता है और बड़े टोटल को भी डिफेंड करना मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसे में टॉस यहां बॉस की भूमिका में रहेगा।

भारत टीम

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्‍तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव।

न्यूजीलैंड की टीम

टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्‍तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमिसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, जेम्स नीशम, माइकल ब्रेसवेल, मैट हेनरी, बेवॉन जैकब्स और जैकरी फ़ॉल्क्स।

ये भी पढ़ें

IND vs NZ 1st T20: मैं उस तरह का मजबूत लड़का नहीं… न्यूजीलैंड को धूल चटाने के बाद अभिषेक शर्मा के बयान ने जीता दिल
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20 Highlights

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

22 Jan 2026 12:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ 2nd T20i Pitch Report: दूसरे टी20 में भी बल्‍लेबाज करेंगे चौकों-छक्‍कों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर, यहां पढ़ें रायपुर की पिच रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ऐसी है स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की लाइफ स्टाइल, अमृतसर में आलीशान बंगला, जानें कितनी है नेट वर्थ

abhishek sharma lifestyle and luxurious bungalow know his net worth
क्रिकेट

नागपुर में जीत के बावजूद दूसरे मैच के लिए भारत की प्‍लेइंग 11 में दो बदलाव तय! जानें कौन IN और कौन होगा OUT

IND vs NZ 2nd T20i Playing 11 Prediction
क्रिकेट

गौतम गंभीर ने दिया शशि थरूर के बयान का जवाब, ‘अनलिमिटेड अथॉरिटी’ पर कोच की प्रतिक्रिया

gautam gambhir reacts to shashi tharoor unlimited authority statement
क्रिकेट

ICC ने BCB के T20 वर्ल्ड कप वेन्यू बदलने की अपील खारिज करते हुए दिया ये अल्टीमेटम, जानें अब आगे क्या होगा

Bangladesh T20 World Cup participation
क्रिकेट

आज से रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे शुभमन गिल समेत कई बड़े खिलाड़ी, जानें कब-कहां देखें लाइव मुकाबले

Ranji Trophy live streaming
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.