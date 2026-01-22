IND vs NZ 2nd T20i Playing 11 Prediction: भारत ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 48 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। अब इस सीरीज का दूसरा मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में शुक्रवार 23 जनवरी को खेला जाएगा। भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव अपनी बढ़त को दोगुनी करना चाहेंगे। ऐसे में इस मैच में टीम इंडिया दो बदलावों के साथ मैदान पर उतर सकती है। आइये इस मैच से पहले आपको बताते हैं कि ये बदलाव क्‍यों जरूरी हैं और इस मैच में भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है?