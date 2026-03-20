शाहीन अफरीदी T20I प्लेइंग 11 के लायक भी नहीं… बुरी तरह बरसे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान

Rashid Latif on Shaheen Shah Afridi: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के बारे में एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अपनी खराब फॉर्म के चलते यह बाएं हाथ का तेज गेंदबाज T20I प्लेइंग XI में जगह का भी हकदार नहीं है। 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से वह अपनी पुरानी लय से कोसों दूर हैं और हर फॉर्मेट में जमकर रन लुटा रहे हैं। शाहीन के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 काफी खराब रहा उन्‍होंने भारत के खिलाफ भी दो ओवरों में 20 से ज्‍यादा रन लुटाए, जिसके बाद उन्हें नामीबिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मैच से बाहर भी कर दिया गया था।