ब्रावो को अब ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। एक्‍स पर @93yorker नाम के एक यूजर ने ब्रावो की जमकर आलोचना की। वीडियो के साथ पोस्‍ट में लिखा है कि केकेआर का पूरा मैनेजमेंट, जिसमें उनके कोच और कप्तान सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ब्रावो को पता नहीं था कि माइक चालू हैं, जब उन्होंने कहा कि मेरे घर पर 2 लड़कियां (गर्लफ्रेंड) थीं। जब रहाणे ने उन्हें बताया कि माइक चालू है, तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। यह कितनी शर्म की बात है कि ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति आईपीएल का हिस्सा है।