CPL के आगाज से पहले ही ड्वेन ब्रावो अस्पताल में भर्ती, प्रैक्टिस के दौरान लगी चोट

नई दिल्ली। कैरेबियन प्रीमियर लीग 2019 के सीजन का आगाज हो गया है। बुधवार को त्रिनबागो नाइट राइडर्स और सैंट किट्स एंड नेविस पैट्रियॉट्स की टीम के बीच पहला मुकाबला खेला गया। CPL के इस सीजन के आगाज के साथ ही त्रिनबागो नाइट राइडर्स को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। दरअसल, टीम के कप्तान और ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो चोटिल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ब्रावो की जगह पोलार्ड करेंगे टीम की कप्तानी

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके ड्वेन ब्रावो आईपीएल और फ्रेंचाइजी लीग में खेल रहे हैं। बुधवार को CPL के मैच से पहले ब्रावो को प्रैक्टिस के दौरान चोट लग गई। बताया यही जा रहा है कि वो अगले कुछ मैचों के लिए टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। ब्रावो की जगह अब किरन पोलार्ड त्रिनाबगों नाईट राइडर्स की कप्तानी दी गई है।

More power to our Champion who's undergone a surgery on his left hand. May you Run D World again super soon! #Yellove 🦁💛 pic.twitter.com/rXNBPfa4hQ