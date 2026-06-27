IND vs IRE: प्रसिद्ध कृष्णा-वाशिंगटन सुंदर ने बढ़ाई श्रेयस अय्यर की सिरदर्दी, जल्द ही कट सकता है हमेशा के लिए टीम से पत्ता

आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए। इस दौरान वाशिंगटन सुंदर ने एक ओवर में ही 19 रन लुटा दिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 57 रन खर्च किए। अगर इन दोनों गेंदबाजों के 5 ओवर निकाल दिए जाएं तो बाकी भारतीय गेंदबाजों ने 15 ओवर में सिर्फ 104 रन ही दिए। लेकिन इन दोनों ने 5 ओवर में 76 रन लुटाकर आयरलैंड को 182 रन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई।