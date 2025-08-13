सुरेश रैना की मुश्किलें बढ़ीं, इस वजह से ईडी ने भेजा समान, जानें पूरा मामला

'वनएक्सबेट' ने सुरेश रैना को गेमिंग एम्बेसडर बनाते हुए उन्हें 'रेस्पोंसिबल गेमिंग एंबेसेडर' का नाम दिया था। सुरेश रैना भारत के सबसे शानदार खिलाड़ियों में शुमार रहे हैं। उन्हें बेहतरीन फील्डर भी माना जाता है। सुरेश रैना ने भारत की ओर से 226 वनडे मुकाबलों में 5,615 रन बनाए हैं, जबकि 78 टी20 मुकाबलों में 1,605 रन बनाए हैं। वहीं, 18 टेस्ट मैचों में उनके नाम 768 रन दर्ज हैं। रैना तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं।