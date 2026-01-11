Mustafizur Rahman row: क्या ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश को इन भारतीय वेन्यू का विकल्प दिया? BCB चीफ का खुलासा

Mustafizur Rahman row: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) चीफ अमीनुल इस्लाम बुलबुल का कहना कि हमें अभी भी भारत में वेन्यू पर T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने को लेकर अपनी चिंताओं पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के जवाब का इंतजार है। इसके साथ ही उन्‍होंने दोहराया कि इस मुद्दे पर बांग्लादेश का रुख नहीं बदला है। बांग्लादेश ने 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए भारत का दौरा करने में अपनी अनिच्छा जताई है और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अनुरोध किया है कि उनके मैच सह-मेजबान श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं।