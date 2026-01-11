11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Mustafizur Rahman row: क्या ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश को इन भारतीय वेन्यू का विकल्प दिया? BCB चीफ का खुलासा

Mustafizur Rahman row: BCB चीफ अमीनुल इस्लाम बुलबुल का कहना कि हमें भारत में T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने को लेकर अपनी चिंताओं पर ICC के जवाब का इंतजार है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैचों को किसी दूसरे भारतीय शहर में शिफ्ट करने से समस्या हल नहीं होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 11, 2026

Mustafizur Rahman row

बांग्लादेश टीम। (Photo - ICC)

Mustafizur Rahman row: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) चीफ अमीनुल इस्लाम बुलबुल का कहना कि हमें अभी भी भारत में वेन्यू पर T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने को लेकर अपनी चिंताओं पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के जवाब का इंतजार है। इसके साथ ही उन्‍होंने दोहराया कि इस मुद्दे पर बांग्लादेश का रुख नहीं बदला है। बांग्लादेश ने 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए भारत का दौरा करने में अपनी अनिच्छा जताई है और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अनुरोध किया है कि उनके मैच सह-मेजबान श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं।

बीसीबी ने ये मांग तब की जब उसके तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देशों पर आईपीएल (IPL) फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बिना कारण बताए रिलीज कर दिया। यह सब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों के बीच हुआ।

दूसरे भारतीय शहर में शिफ्ट करने से समस्या हल नहीं होगी

रिपोर्ट के मुताबिक, अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने कहा कि हमें अभी तक आईसीसी से कोई जवाब नहीं मिला है। हमने अपनी चिंता के सभी अटैचमेंट और सबूत भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीसीबी ने अपना रुख साफ तौर पर बता दिया है और कहा कि मैचों को किसी दूसरे भारतीय शहर में शिफ्ट करने से समस्या हल नहीं होगी।

उन्‍होंने कहा कि आखिरकार कोई भी वैकल्पिक भारतीय वेन्यू एक भारतीय वेन्यू ही है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी एकतरफा फैसला नहीं लिया जा सकता है और हमें सरकार के आदेश का पालन करना होगा। हम वहीं खड़े हैं, जहां हम कुछ दिन पहले थे। बुलबुल ने कहा कि बोर्ड अगला कदम उठाने से पहले आईसीसी के जवाब का इंतजार करेगा।

हैदराबाद और चेन्नई वेन्‍यू को लेकर कही ये बात

उन्होंने कहा कि जब तक आईसीसी अपना जवाब नहीं भेजता, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि अगर हमें श्रीलंका में खेलने की इजाजत नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? बांग्लादेश को कोलकाता में तीन ग्रुप मैच और मुंबई में एक मैच खेलना है। बुलबुल ने कहा कि उन्हें उन रिपोर्टों के बारे में पता नहीं है, जिनमें हैदराबाद और चेन्नई को संभावित वैकल्पिक वेन्यू बताया गया है। हमें शायद सोमवार या मंगलवार को पता चल सकता है।

टीम पर भरोसा जताते हुए बुलबुल ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि बांग्लादेश वर्ल्ड क्रिकेट में एक बड़ी टीम है। हमने 2015 वनडे वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेला है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेला है और उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में हमारे पास अच्छा प्रदर्शन करने का अच्छा मौका है।

तमीम को "इंडियन एजेंट" बताने पर मांगा स्पष्टीकरण

वहीं, पूर्व कप्तान तमीम इकबाल से जुड़े हालिया विवाद पर बुलबुल ने कहा कि बीसीबी के एक डायरेक्टर का तमीम को "इंडियन एजेंट" कहना उनकी निजी राय थी और उन्होंने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। तमीम ने बहुत कुछ हासिल किया है और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी राय रखते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

11 Jan 2026 06:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Mustafizur Rahman row: क्या ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश को इन भारतीय वेन्यू का विकल्प दिया? BCB चीफ का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs NZ 1st ODI Preview: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में इतनी साल से अजेय है भारत

IND vs NZ 1st ODI Preview
क्रिकेट

IND vs NZ: पहले वनडे से ऐन पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, चोट की वजह से सीरीज से बाहर हुआ यह स्टार खिलाड़ी

Team india
क्रिकेट

MI vs DC, WPL 2026: मुंबई का जोरदार ‘कमबैक’, हरमनप्रीत और नैट-साइवर के तूफान में उड़ी दिल्ली

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

मेग लैनिंग ने रचा इतिहास, एलिस पेरी को पछाड़कर बनी WPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी

क्रिकेट

WPL 2026: फीबी लिचफील्ड के ताबड़तोड़ अर्धशतक के बावजूद हारा यूपी, गुजरातने 10 विकेट से जीता मैच

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.