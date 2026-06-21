ENG vs NZ 2nd Test Highlights: न्यूजीलैंड की टीम लंदन के केनिंग्टन ओवल में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में 253 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया है। कीवी टीम ने इंग्लिश टीम के सामने 463 रन के विशाल लक्ष्य रखा था। आखिरी दिन रविवार को 182/5 के स्‍कोर से आगे खेलने उतरी इंग्‍लैंड की टीम को जीत के लिए 281 रन की दरकार थी। लेकिन, उसने पहले ही सेशन में 38 रन के भीतर सभी पांचों विकेट गंवा दिए। अब सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 25 जून से ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा।