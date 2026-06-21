विकेट लेने का जश्न मनाती न्यूजीलैंड की टीम। (फोटो सोर्स: espncricinfo)
ENG vs NZ 2nd Test Highlights: न्यूजीलैंड की टीम लंदन के केनिंग्टन ओवल में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में 253 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया है। कीवी टीम ने इंग्लिश टीम के सामने 463 रन के विशाल लक्ष्य रखा था। आखिरी दिन रविवार को 182/5 के स्कोर से आगे खेलने उतरी इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 281 रन की दरकार थी। लेकिन, उसने पहले ही सेशन में 38 रन के भीतर सभी पांचों विकेट गंवा दिए। अब सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 25 जून से ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा।
टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 391 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने सर्वाधिक 100 रन बनाए, जबकि टॉम ब्लंडेल ने 51 रन की पारी खेली। इनके अलावा डेरिल मिचेल ने 44 रन और काइल जेमीसन ने 41 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। इंग्लैंड की तरफ से जैकब बेथेल ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले।
इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में सिर्फ 291 रन पर सिमट गई। इस पारी में एमिलियो ने सर्वाधिक 53 रन बनाए। अर्धशतक जड़ने वालों में मैथ्यू फिशर (नाबाद 50) भी शामिल रहे। कीवी टीम के लिए मैट हेनरी ने सर्वाधिक 5 विकेट निकाले। विलियम ओ'रूर्के ने 2 विकेट प्राप्त किए।
न्यूजीलैंड के पास पहली पारी के आधार पर 100 रन की बढ़त थी। इस टीम ने अपनी दूसरी पारी में 362 रन बनाए। इस पारी में हेनरी निकोल्स ने 121 रन बनाए, जबकि रचिन रवींद्र (76) और डेरिल मिचेल (68) ने अर्धशतक लगाए। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर-मैथ्यू फिशर ने 3-3 विकेट हासिल किए।
जीत के लिए 463 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम चौथे दिन की समाप्ति तक 182/5 का स्कोर बना सकी है। पांचवें दिन कीवी टीम को जहां पांच विकेट की दरकार थी तो इंग्लैंड को जीत के लिए 281 रन की जरुरत थी, लेकिन उसने पहले ही सेशन में 209 के स्कोर पर अपने सभी विकेट गंवा दिए।
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