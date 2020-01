इस धाकड़ बल्लेबाज ने एक ओवर में जड़ दिए 5 छक्के, IPL में खेलेगा इस टीम से

ब्रिस्बेन| इंग्लैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज टॉम बेंटन ने बिग बैश लीग (बीबीएल) में 19 गेंदों पर 56 रनों की तूफानी पारी खेलकर लीग के इतिहास में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। बेंटन ने सोमवार को ब्रिस्बेन हीट ओर से खेलते हुए सिडनी थंडर्स के खिलाफ एक ओवर में पांच छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

21 साल के बेंटन की इस पारी को देखकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दो बार विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत खुश होगी, जिसने उन्हें उनका बेस प्राइस एक करोड़ रुपये की राशि में अपनी टीम में शामिल किया है।

बेंटन ने अपनी पारी के दौरान सात छक्के और दो चौके लगाए। उनकी इस पारी की बदौलत ब्रिस्बेन हीट की टीम वर्षा बाधित इस मैच में आठ ओवरों में चार विकेट पर 119 रन बनाने में सफल रही।

बेंटन ने इंग्लैंड के लिए अब तक तीन टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 56 रन बनाए हैं।

