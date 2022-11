ENG vs SL: आज मिलेगा ग्रुप 1 से दूसरा सेमीफाइनलिस्ट, जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं मैच

IND vs BAN Live Streaming: इंग्लैंड और श्रीलंका सुपर 12 मुक़ाबले का लाइव टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में उठा सकते हैं, जबकि इस मैच का प्रसारण फ्री में आप डीडी स्पोर्ट्स पर भी देख पाएंगे।

England vs Sri Lanka When and where to watch: टी20 वर्ल्ड कप 2022 का 39वां मुक़ाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जाएगा। यह मुक़ाबला इंग्लैंड के लिए करो या मरो मैच है। इंग्लैंड को अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो यह मैच हर हाल में जीतना होगा। इस मैच के परिणाम से यह तय हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से इस ग्रुप का दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका और आयरलैंड की टीमें मौजूद हैं। इसमें से न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो आइए जानते हैं इस मुक़ाबले को आप कब कहां और कैसे देख सकते हैं।