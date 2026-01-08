भारत-बांग्लादेश तनाव के बीच बांग्लादेशी कोच को आई सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की याद

मैं बहुत निराश और हताश महसूस कर रहा था। मेरा मनोबल पूरी तरह से गिरा हुआ था। तीसरे वनडे से पहले मैंने सचिन के दरवाजे पर दस्तक दी और उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैंने उन्हें अपनी खराब फॉर्म के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब आप आउट होने के बाद मैदान से बाहर निकलते हैं तो उस पारी को वहीं छोड़ दें और अगले मैच में नई शुरुआत करें। उसी समय गांगुली भी आए और चुपचाप बैठ गए, यह सुनने के लिए कि सचिन मुझसे क्या कह रहे थे।