पूर्व BBCI सेलक्टर का बड़ा दावा, Virat Kohli से बेहतर हैं Joe Root

पूर्व BBCI सेलक्टर का बड़ा दावा, Virat Kohli से बेहतर हैं Joe Root

बीसीसीआई के पूर्व सेलेक्टर सबा करीम ने एक बड़ा दावा करते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज बताया है। गौरतलब है कि अभी हाल में ही जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 10000 रन बनाने वाले 14 वें खिलाड़ी बने थे।

नई दिल्ली Updated: June 08, 2022 12:46:30 pm

Joe Root is Far ahead of Virat Kohli: इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान जो रूट (Joe Root) ने हाल में ही इतिहास रचते हुए टेस्ट क्रिकेट में 10000 रन बनाने वाले 14 वें खिलाड़ी बने थे। वह ऐसा करने वाले इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी हैं उनसे पहले एलिस्टर कुक ने ही टेस्ट मैच में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। वही उनकी गिनती क्रिकेट की दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में होती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में जो रूट के शानदार शतक की बदौलत इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। इस 31 वर्षीय बल्लेबाज ने कठिन परिस्थितियों में 277 रनों के टारगेट को आसानी से चेज करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। अब हाल में ही बीसीसीआई के पूर्व सबा करीम (Saba Karim) ने बड़ा दावा करते हुए जो रूट को लेकर बड़ा बयान दिया है।

joe root and virat kohli

