संजय मांजरेकर ने फिर कसा अश्विन पर तंज तो फैन ने आंकड़ों के साथ दिया कमेंटटेर को जवाब

टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर आर. अश्विन व पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटटेर संजय मांजरेकर के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। दोनों ट्विटर पर एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। अश्विन और मांजरेकर के बीच ट्विटर पर यह जंग मांजरेकर के एक बयान के बाद शुरू हुई। दरअसल, संजय मांजरेकर ने कहा था कि वे रविचंद्रन अश्विन को अपने 'ऑल टाइम ग्रेट' गेंदबाजों की लिस्ट में नहीं रखते हैं। इसके बाद दोनों के बीच पलटवार शुरू हो गया। हाल ही अश्विन ने मांजरेकर को उनके बयान पर जवाब देते हुए तमिल फिल्म के एक डायलॉग का इस्तेमाल किया। अश्विन ने ट्वीट में साउथ सुपर स्टार विक्रम की फिल्म 'अपरिचित' का डायलॉग और फोटो पोस्ट किया। साथ ही उन्होंने इसका मतलब हिंदी में बताया, 'ऐसी बातें मत किया करो, इससे काफी दुख होता है।'

मांजरेकर ने फिर कसा तंज

अश्विन के इस ट्वीट के बाद अब संजय मांजरेकर ने एक बार फिर अश्विन पर तंज कसते हुए लिखा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्रिकेट का इतना आसान आंकलन इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। मांजरेकर ने ट्वीट में लिखा,'सरल, सीधा-सादा, क्रिकेट के आंकलनों को देखकर मेरा दिल दुखता है, आजकल हंगामा मच गया है।' हाल ही संजय मांजरेकर ने अश्विन के प्रदर्शन पर सवाल उठाया था।

For ur kind information compare stats as a bowler he scored more runs then u as a batsman u feel where you are first see ur condition one or the other day he will beat Muralitharan record I hope at that you will keep your mouth shut .... pic.twitter.com/wowJa0Gbou