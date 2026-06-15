‘फ्लैट पिचों पर धौंस जमाने वाले Vaibhav Sooryavanshi फिर एक्सपोज’, सोशल मीडिया पर लोग जमकर रहे ट्रोल

Vaibhav Sooryavanshi Failed again: आईपीएल 2026 में रिकॉर्ड की झड़ी लगाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंका में खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज में खराब फॉर्म जारी है। वह श्रीलंका के खिलाफ सोमवार को 14 गेंदों पर सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हो गए। जबकि इससे पहले दो मैचों में उन्‍होंने क्रमश: 14 और 44 रन बनाए थे। श्रीलंकाई परिस्थितियों में उनकी खराब बल्‍लेबाजी को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि फ्लैट पिचों पर धौंस जमाने वाले वैभव सूर्यवंशी फिर से एक्सपोज हो गए हैं।