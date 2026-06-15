‘फ्लैट पिचों पर धौंस जमाने वाले Vaibhav Sooryavanshi फिर एक्सपोज’, सोशल मीडिया पर लोग जमकर रहे ट्रोल

श्रीलंका के खिलाफ आउट होने के बाद पवेलियन लौटते वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Vaibhav Sooryavanshi Failed again: आईपीएल 2026 में रिकॉर्ड की झड़ी लगाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंका में खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज में खराब फॉर्म जारी है। वह श्रीलंका के खिलाफ सोमवार को 14 गेंदों पर सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हो गए। जबकि इससे पहले दो मैचों में उन्होंने क्रमश: 14 और 44 रन बनाए थे। श्रीलंकाई परिस्थितियों में उनकी खराब बल्लेबाजी को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि फ्लैट पिचों पर धौंस जमाने वाले वैभव सूर्यवंशी फिर से एक्सपोज हो गए हैं।
t_celebs नाम के एक एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया, 'फ्लैट पिच पर धमकाने वाले वैभव सूर्यवंशी फिर एक्सपोज हुए!
एक और मैच, एक और फेलियर। सूर्यवंशी श्रीलंका ए के खिलाफ 21 (14) रन बनाकर आउट हुए, इस ट्राई-सीरीज में उनका खराब फॉर्म जारी है। उनके अब तक के स्कोर 14(12), 44(22), 21(14)।
ऐसा तब होता है जब युवा बैट्समैन महीनों आईपीएल हाईवे पर बैटिंग करते हैं, जहां हर मिसहिट पर छक्का लगता है और बॉलर्स को बॉलिंग मशीन जैसा ट्रीट किया जाता है।बीसीसीआई एंटरटेनमेंट को बढ़ाने के लिए फ्लैट पिच और इम्पैक्ट प्लेयर जैसे नियम बनाता रहता है, लेकिन असली टेस्ट तब शुरू होता है, जब हालात मुश्किल हो जाते हैं।
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वहीं, Cricket_live247 नाम के यूजर ने लिखा, 'वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत ज्यादा नफरत और गाली! कुछ ही इंटरनेशनल इनिंग्स के बाद लोगों ने वैभव को गाली देना, ट्रोल करना और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन, वह सिर्फ 15 साल का है और अभी भी ODI फॉर्मेट सीख रहा है। हर मैच में उससे फिफ्टी या सेंचुरी की उम्मीद करना गलत है।
श्रीलंकाई बॉलर्स ने उसके खिलाफ अच्छी प्लानिंग की है और उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। ये चैलेंज उसे सीखने, इम्प्रूव करने और एक प्लेयर के तौर पर ग्रो करने में मदद करेंगे। चलिए उसे टाइम देते हैं, उसकी फीयरलेस बैटिंग का मजा लेते हैं, और उसे अपनी पेस से डेवलप होने देते हैं। आप क्या सोचते हैं?'
CricBhakt7380 नाम के यूजर ने लिखा, 'वैभव सूर्यवंशी को अलग-अलग फॉर्मेट के बीच का फर्क समझने की जरूरत है। लिस्ट A क्रिकेट में सब्र और स्मार्ट इनिंग्स बनाने की जरूरत होती है, लेकिन वह अक्सर 50 ओवर के मैचों को T20 की तरह खेलते हैं। हो सकता है कि वह स्टाइल ODI क्रिकेट में असरदार न हो। इंडिया को लंबे फॉर्मेट में बेहतर परफॉर्मेंस की जरूरत है, इसलिए सिलेक्टर्स को उन्हें ODI सेटअप में जल्दबाजी में लाने से बचना चाहिए।'
मैंने पहले भी कई बार कहा है कि वैभव सूर्यवंशी ODI प्लेयर नहीं है। फिर भी लोगों ने मुझे बहुत बुरा-भला कहा। आज यह फिर से साबित हुआ, वह छक्का मारने की कोशिश में आउट हो गया। इसलिए मैं फिर से बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करता हूं। उसे 3 साल तक फ्लैट ट्रैक पर आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दो, फिर देखो कि वह कैसा परफॉर्म करता है और उसे ODI में मौके दो।
WicketReport नाम के यूजर ने लिखा, 'वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका ए के खिलाफ एक और अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। ट्राई-सीरीज में अब तक उनके स्कोर: 14 बनाम श्रीलंका ए, 44 बनाम अफगानिस्तान ए, 21 बनाम श्रीलंका ए 15 साल के वैभव 14 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। जब उन्होंने ऑफ-स्पिनर सहान अराचिगे के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की।
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