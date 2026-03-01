इस क्रिकेटर ने 15 साल की उम्र में कर दिया वो कारनामा, जिसके लिए तरसते हैं दिग्गज, डेब्यू मैच में मचाई सनसनी

फैनी महिला टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में डेब्यू मैच में शतक जड़ने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई हैं। डेब्यू मैच में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की कैरन रोल्टन (Karen Rolton) के नाम था, जिन्होंने 2005 में टॉनटन में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 96 रन बनाए थे।



उटागुशिमानिंदे की यह पारी टीम के काम भी खूब आई। रवांडा ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 210 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मर्वेल उवासे ने 19 गेंदों पर नाबाद 32 रन बनाकर अहम योगदान दिया। जवाब में घाना की पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर केवल 88 रन ही बना सकी। बेल्यस मुरेकातेते ने 4 ओवरों में 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए। रवांडा ने यह मैच 122 रनों से जीता और उटागुशिमानिंदे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।