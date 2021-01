नहीं रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज कोलिन मैक्डोनाल्ड, 92 साल की उम्र में हुआ निधन

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज कोलिन मैक्डोनाल्ड का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के 191वें टेस्ट क्रिकेटर मैक्डोनाल्ड ने देश के लिए 47 टेस्ट मैच खेले थे। वह ऑस्ट्रेलिया के महान सलामी बल्लेबाजों में गिने जाते थे। मैक्डोनाल्ड ने अपना टेस्ट पदार्पण रिची बेन्यो और जॉर्ज थॉमस के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ 152 में गाबा में किया था। उन्होंने 39.32 की औसत से 3,107 टेस्ट रन बनाए जिसमें पांच शतक शामिल रहे।

We are today mourning the loss of Colin McDonald (pictured bottom right), Australia's 191st men's Test cricketer, who has passed away aged 92.



Our sincere condolences and best wishes go out to Colin's family. ❤️ pic.twitter.com/89107fdxwO