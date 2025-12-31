अचानक इस वजह से कोमा में गया ऑस्ट्रेलिया को कोई वर्ल्ड कप जिताने वाला यह दिग्गज, लड़ रहा जिंदगी और मौत से जंग

डेमियन मार्टिन मेनिनजाइटिस के चलते इंड्यूस्ड कोमा में चले गए हैं (photo - cricket Australia)
Damien Martyn in Coma: ऑस्ट्रेलिया के लिए दो वर्ल्ड कप जीतने वाले पूर्व बल्लेबाज डेमियन मार्टिन गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और इस वक्त ब्रिस्बेन के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। 54 साल के मार्टिन को मेनिनजाइटिस (दिमागी बुखार) हुआ है, जिस वजह से वे इंड्यूस्ड कोमा में चले गए हैं। मार्टिन के करीबी दोस्त और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने उनके बीमार होने की पुष्टि की है।
मार्टिन के करीबी दोस्त और पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने परिवार की ओर से बयान जारी कर इसकी पुष्टि की। गिलक्रिस्ट ने न्यूज कॉर्प को बताया, "उन्हें सबसे बेहतरीन इलाज मिल रहा है। उनकी पार्टनर अमांडा और परिवार को पता है कि क्रिकेट जगत सहित बहुत से लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और शुभकामनाएं भेज रहे हैं।"
मेनिनजाइटिस दिमाग और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन पैदा करने वाली गंभीर बीमारी है, जो मस्तिष्क में सूजन का कारण बन सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी स्थिति गंभीर है, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें कोमा से बाहर लाने की उम्मीद है और उनकी हालत पर करीबी निगरानी रखी जा रही है।
मार्टिन के एक और पूर्व साथी खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच डैरेन लेहमन ने भी एक्स पर उनके और उनके परिवार के लिए प्रार्थनाएं भेजीं। लेहमन ने एक्स पर लिखा, " 'डेमियन मार्टिन के लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं भेज रहे हैं। मजबूत रहो और संघर्ष करते रहो, महान खिलाड़ी।" पूर्व तेज गेंदबाज रॉडनी हॉग ने भी इसे चौंकाने वाली खबर बताते हुए उनके जल्द ठीक होने की कामना की।
मार्टिन का जन्म डार्विन में हुआ था और उन्होंने महज 21 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने 1992-93 में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में दिवंगत डीन जोंस की जगह टीम में एंट्री की। 23 साल की उम्र में वह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी बने। डेमियन मार्टिन 1999 और 2003 में विश्व कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। 2003 में भारत के खिलाफ विश्व कप फाइनल में उन्होंने 88 रन की नाबाद पारी खेली थी। इस दौरान शतक लगाने वाले रिकी पोंटिंग के साथ उन्होंने नाबाद 234 रन जोड़े थे।
मार्टिन ने 67 टेस्ट मैचों की 109 पारियों में 46.38 की बेहतरीन औसत से 4406 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 13 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं वनडे क्रिकेट में उन्होंने 208 मैचों की 182 पारियों में 40.81 की औसत से 5346 रन बनाए हैं। वनडे में उन्होंने पांच शतक और 37 अर्धशतक लगाए हैं। मार्टिन ने चार अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच भी खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 30 के औसत से 120 रन बनाए हैं। यहां भी उन्होंने एक अर्धशतक लगाया है। मार्टिन ने 2006 में एशेज सीरीज के दौरान संन्यास ले लिया था और बाद में कमेंटेटर बने, लेकिन ज्यादातर समय उन्होंने लो प्रोफाइल ही रखा।
