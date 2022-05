'क्रिकेट के टॉप पर Virat Kohli हैं और फुटबॉल के टॉप पर Cristiano Ronaldo'- पूर्व क्रिकेटर ने की दोनों की तुलना

All smiles in both camps just about 24 hours before the all important game! Friendships beyond boundaries.

🔴🤜🏻🤛🏻🟡#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 #Mission2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB #RCBvCSK pic.twitter.com/mD3BUPGNXP