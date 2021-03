चौथे टेस्ट मैच की पिच देखकर कुछ ऐसा कह गया इंग्लैंड का यह पूर्व दिग्गज खिलाड़ी

नई दिल्ली। मोटेरा की पिच का डर इंग्लैंड की टीम और उसके पूर्व खिलाडिय़ों के दिल से कम नहीं हुआ है। चायकाल से पहले इंग्लैंड की आधी टीम पैवेलियन लौट चुकी है। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के पर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज ग्रीम स्वान ने पिच के ब्राउन पैच को देखकर ट्वीट किया है। वैसे उनका यह ट्वीट मैच शुरू होने से पहले ही आ गया था। उनके ट्वीट से साफ लग रहा है कि इंग्लैंड के ,खिलाडिय़ों के दिल से पिंक बॉल टेस्ट का डर अभी तक नहीं निकला है। चौथा टेस्ट भी मोटेरा के नरेंद्र मोदी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। लेकिन यह टेस्ट तीसरे टेस्ट से बिल्कुल अगल है। यह मैच सुबह से शुरू हो गया है।

An early look at the pitch... pic.twitter.com/fVDCkG5cSd