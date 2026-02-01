1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

’12 महीनों में दूसरी बार…. ‘, पूर्व भारतीय ओपनर ने संजू सैमसन के आउट होने के तरीके पर साधा निशाना

संजू ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पांच मुकाबलों में 9.20 की औसत से सिर्फ 46 रन बनाए। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले उनका यह फॉर्म टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है। संजू की खराब बल्लेबाजी का मुख्य कारण उनकी तकनीक है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 01, 2026

Sanju Samson

भारतीय विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं (Photo - BCCI)

Sanju Samson, India vs New Zealand T20 Series: भारतीय विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज में उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा है। उम्मीद थी कि वे घरेलू मैदान पर फॉर्म में लौटेंगे और अच्छा प्रदर्शन कर अपनी जगह मजबूत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। संजू सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

संजू ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन किया

संजू ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पांच मुकाबलों में 9.20 की औसत से सिर्फ 46 रन बनाए। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले उनका यह फॉर्म टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है। संजू की खराब बल्लेबाजी का मुख्य कारण उनकी तकनीक है। पिछले कुछ समय में उन्होंने ढेरों बदलाव किए हैं, जो अब उनकी कमजोरी बन गए हैं।

एक ही तरह से आउट हो रहे हैं संजू

तिरुवनंतपुरम में उनके बल्ले से सिर्फ एक चौका आया और वह भी बाहरी किनारा लगने की वजह से मिला। इसके बाद सैमसन क्रॉस लाइन में छक्का जड़ना चाहते थे। लेकिन गेंद बल्ले से मोटा बाहरी किनारा लेते हुए डीप थर्ड मैन पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई और वह सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

इंग्लैंड के खिलाफ भी किया था खराब प्रदर्शन

ऐसा ही कुछ एक साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था। जब इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज़ में संजू लगातार शॉर्ट बॉल पर आउट हुए थे और मात्र 51 रन बनाए थे। पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने सैमसन की अस्थिर बल्लेबाज़ी तकनीक पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का एक ही तरह से आउट होने का पैटर्न बेहद असामान्य है।

आकाश चोपड़ा ने संजू की तकनीक पर उठाए सवाल

ईएसपीएनक्रिकइन्फो पर चर्चा के दौरान चोपड़ा ने कहा, "मुझे लगता है कि पिछले करीब 12 महीनों में यह दूसरी बार हो रहा है। इसकी शुरुआत इंग्लैंड सीरीज़ से हुई थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, खासकर सबसे छोटे फॉर्मेट में, बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई शीर्ष स्तर का बल्लेबाज़ एक तय पैटर्न में आउट हो। वह पांच बार एक ही तरह से शॉर्ट बॉल पर डीप में कैच आउट हुए। यहां भी अगर आप तेज़ गेंदबाज़ों के खिलाफ उनके आउट होने का तरीका देखें, तो उसमें एक डरावनी समानता दिखती है।"

उन्होंने आगे कहा, "गेंद डाले जाने से पहले ही आप क्रीज़ के काफी अंदर चले जाते हैं। आप शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रंट फुट आगे नहीं बढ़ता। नतीजा यह होता है कि बल्ला हर बार बंद हो जाता है। तिरुवनंतपुरम में एक बार वह बाहरी किनारे से बच गए थे। पिछले मैच में भी बल्ला कुछ ज़्यादा ही जल्दी बंद हो गया था। यानी अब यह एक पैटर्न बन चुका है।”

ईशान किशन के फॉर्म ने बढ़ाई संजू की मुश्किलें

इस बीच, भारत के बैकअप विकेटकीपर ईशान किशन की शानदार फॉर्म ने सैमसन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ईशान ने पूरी सीरीज़ में जबरदस्त प्रदर्शन किया और शनिवार रात तूफानी अंदाज़ में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 शतक जड़कर टी20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने अंतरराष्ट्रीय टी20 में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया।

ये भी पढ़ें

IND vs NZ: पांच विकेट लेने के बाद भी अर्शदीप सिंह के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज
क्रिकेट
IND vs NZ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

01 Feb 2026 11:12 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ’12 महीनों में दूसरी बार…. ‘, पूर्व भारतीय ओपनर ने संजू सैमसन के आउट होने के तरीके पर साधा निशाना
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती, आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 हजार करोड़ का फंड-निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वर्ल्ड कप में आप चांस नहीं ले सकते… गावस्कर बोले- संजू की जगह ईशान को बनाएं अभिषेक का ओपनिंग पार्टनर

Sunil Gavaskar on Ishan Kishan vs Sanju Samson
क्रिकेट

PAK vs AUS: पाकिस्तानी गेंदबाज की ‘भट्टा’ बॉलिंग से नाराज़ हुए कैमरन ग्रीन, आउट होने के बाद गुस्से में किया ऐसा इशारा, देखें Video

Pakistan vs Australia
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए बांग्लादेश ने खिलाड़ियों को खुश करने के लिए किया नए टूर्नामेंट का ऐलान

Bangladesh announced new tournament
क्रिकेट

भारत-न्यूजीलैंड मुकाबले में छक्कों की बारिश के साथ बना T20i इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा मैच टोटल

IND vs NZ 5th T20i Records
क्रिकेट

IND vs NZ: पांच विकेट लेने के बाद भी अर्शदीप सिंह के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज

IND vs NZ
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.