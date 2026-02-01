’12 महीनों में दूसरी बार…. ‘, पूर्व भारतीय ओपनर ने संजू सैमसन के आउट होने के तरीके पर साधा निशाना

ईएसपीएनक्रिकइन्फो पर चर्चा के दौरान चोपड़ा ने कहा, "मुझे लगता है कि पिछले करीब 12 महीनों में यह दूसरी बार हो रहा है। इसकी शुरुआत इंग्लैंड सीरीज़ से हुई थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, खासकर सबसे छोटे फॉर्मेट में, बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई शीर्ष स्तर का बल्लेबाज़ एक तय पैटर्न में आउट हो। वह पांच बार एक ही तरह से शॉर्ट बॉल पर डीप में कैच आउट हुए। यहां भी अगर आप तेज़ गेंदबाज़ों के खिलाफ उनके आउट होने का तरीका देखें, तो उसमें एक डरावनी समानता दिखती है।"