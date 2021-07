रणजी में 472 विकेट चटकाने वाले राजस्थान के तेज गेंदबाज पंकज सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास

नई दिल्ली। भारत और राजस्थान के पूर्व तेज गेंदबाज पंकज सिंह (pankaj singh retirement) ने शनिवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। 36 वर्षीय पंकज ने दो टेस्ट और एक वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पंकज ने राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से यह घोषणा की। सिंह ने अपने बयान में कहा, 'यह फैसला करना आसान नहीं है, हालांकि, हर खिलाड़ी के जीवन में एक समय ऐसा आता है, जब किसी को इसे एक दिन कहना पड़ता है। भारी मन और मिश्रित भावनाओं के साथ, मैं आधिकारिक तौर पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करता हूं।' पूर्व महान कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी में इस गेंदबाज ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं।

यह खबर भी पढ़ें:—जब सहवाग ने शोएब अख्तर से कहा-'तु गेंदबाजी कर रहा है या भीख मांग रहा है'

एक दशक तक राजस्थान के खेले पंकज

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 2018 में पांडिचेरी जाने से पहले लगभग एक दशक तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। वह एक साल बाद राजस्थान के लिए खेलने के लिए लौटे और इस साल की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी आखिरी उपस्थिति दर्ज की।

'आरसीए के साथ मेरी यादगार यात्रा रही है'

सिंह ने कहा, 'आज मेरे लिए सबसे कठिन दिन है, लेकिन यह प्रतिबिंब और आभार का भी दिन है। आरसीए, बीसीसीआई, आईपीएल और सीएपी (क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पांडिचेरी) के लिए खेलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं लगभग 15 वर्षों से आरसीए का हिस्सा रहा हूं और कई मील के पत्थर तक पहुंचा और आरसीए की छत के नीचे अविश्वसनीय अनुभव प्राप्त किया। आरसीए के साथ मेरी यात्रा हमेशा यादगार रही है और हमेशा मेरे लिए पहली प्राथमिकता रहेगी।'

यह भी पढ़ें— शाकिब के बर्ताव से दुखी अंपायर ने लिया सन्यास, कहा-मेरा भी आत्म सम्मान है...

Pankaj Singh announces his retirement. Was part of the Rajasthan team that won the Ranji Trophy in 2010-11 & 2011-12. Picked 472 FC wickets. Played 2 Tests for India. Remember he induced Cook's edge in Southampton which, could've been his 1st Test wicket in 2014. Best wishes pic.twitter.com/Rz4TzNLgPi