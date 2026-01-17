14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को U19 वर्ल्ड कप खिलाने पर पूर्व भारतीय कोच ने उठाए सवाल, सेलेक्टर्स को दी ये चेतावनी

WV Raman on Vaibhav Suryavanshi: भारतीय महिला टीम के पूर्व हेड कोच डब्‍ल्‍यूवी रमन ने 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को अंडर-19 लेवल पर खिलाने को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्‍होंने चेतावनी दी है कि अगर बड़ी तस्वीर को ध्यान में नहीं रखा गया तो यह अनुभव युवा खिलाड़ी के लंबे समय के विकास के खिलाफ जा सकता है। रमन की ये टिप्पणी तब आई, जब भारत ने अपने अंडर-19 वर्ल्ड कप अभियान का विजयी आगाज किया है। वैभव के महज 2 रन पर आउट होने के बावजूद भारत ने बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट क्लब में डीएलएस मेथड से यूएसए को छह विकेट से हराया है। इसके साथ ही युवा टीम इंडिया ने ग्रुप-ए में 1-0 से बढ़त बना ली है।