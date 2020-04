गंभीर ने आफरीदी पर किया पलटवार, बोले- मौकापरस्त लोगों के प्रति रहता है एटीट्यूड खराब

नई दिल्ली : टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और पाकिस्तान के दिग्गज हरफनमौला शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) दोनों कोरोना वायरस के कारण अपने-अपने देश के जरूरतमंदों की मदद में लगे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का आपसी टकराव भी जारी है। बता दें कि इन दोनों के बीच का टकराव क्रिकेट के जमाने से जारी है और मैदान के बाहर अब तक चल रहा है। आफरीदी ने हाल ही में आई अपनी एक किताब में कहा था कि गंभीर में एटीट्यूड बहुत है। अब गंभीर ने उन पर पलटवार किया है।

गंभीर बोले, मौकापरस्त लोगों के प्रति उनका एटीट्यूड रहता है खराब

गौतम गंभीर ने शनिवार को ट्वीट कर शाहिद आफरीदी पर पलटवार किया है। उन्होंले लिखा, 'जो इंसान अपनी उम्र तक याद नहीं रख सकता, वह मेरा रिकॉर्ड कैसे याद रखेगा। अफरीदी मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैंने 2007 टी-20 विश्व कप के फाइनल में 54 गेंदों पर 75 रन बनाए थे और आपने 1 गेंद पर 0 रन बनाए थे। इस मैच की सबसे खास बात यह कि हम मैच जीते थे। हां, झूठे, धोखेबाज और मौकापरस्त लोगों के प्रति मेरा एटीट्यूड खराब रहता है।'

Someone who doesn’t remember his age how will he remember my records!OK @SAfridiOfficial let me remind u one: 2007 T20 WC final, Ind Vs Pak Gambhir 75 off 54 balls Vs Afridi 0 off 1 ball. Most imp: We won the Cup. And yes, I’ve attitude towards liars, traitors & opportunists.