हेड कोच बनते ही Gautam Gambhir सबसे पहले Virat Kohli को करेंगे टीम से बाहर? हो सकते हैं ये बड़े बदलाव

Team India Head Coach Announcement: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के संस्करण में कोलकाता नाइट राइडर्स को खिताब जिताने वाले गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया जा सकता है। इसको लेकर इंटरव्यू का सिलसिला जारी है।

नई दिल्ली•Jun 19, 2024 / 06:39 pm• Vivek Kumar Singh

Guatam Gambhir May Be new Head Coach: राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम की कोचिंग का प्रभार गौतम गंभीर के पास होगा। इस बात की पूरी संभावना है लेकिन संभावना ये भी है कि कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर तो ऐसी बातें भी की जा रही हैं कि वह हेड कोच बनते ही विराट कोहली को टीम से बाहर करेंगे। हालांकि यह सिर्फ उतना ही सच है, जितना रोहित शर्मा का पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच बन जाना। हालांकि गंभीर की कोचिंग में कई बड़े फैसले जरूर लिए जाएंगे। चलिए जानते हैं वे कौन से फैसले होंगे, जो गंभीर के कोच बनते ही BCCI ले सकता है।