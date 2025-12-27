27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की होगी छुट्टी! इस दिग्गज खिलाड़ी को BCCI ने किया अप्रोच- रिपोर्ट्स

साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की छुट्टी हो सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 27, 2025

Gautam Gambhir

गौतम गंभीर (फोटो- IANS)

Team India Head Coach in Test Cricket: साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से शर्मनाक हार के बाद गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठने लगे थे। अब एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बीसीसीआई उनकी जगह दूसरे कोच की तलाश में है। इसके लिए बीसीसीआई के एक अधिकारी ने वीवीएस लक्ष्मण को अप्रोच किया है। पीटीआई के अनुसार, बीसीसीआई टेस्ट फॉर्मेट के लिए एक नए कोच की तलाश कर रहा है, जो गौतम गंभीर की जगह ले सके। हालांकि, वीवीएस लक्ष्मण टेस्ट टीम की कोचिंग करने में इच्छुक नहीं हैं।

रेड बॉल में रिकॉर्ड खराब

आपको बता दें कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में गौतम गंभीर का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा। उनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता और एशिया कप भी अपने नाम किया। दूसरी ओर, टेस्ट क्रिकेट में भारत को न्यूजीलैंड से पहली बार टेस्ट सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से टीम इंडिया पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई।

इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ करनी पड़ी। भारत लौटने के बाद भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज जैसी कमजोर टीम के खिलाफ 2-0 से जीत जरूर दर्ज की, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसे 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर, भारतीय टीम वनडे और टी20 फॉर्मेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया है कि गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मजबूत समर्थन प्राप्त है। अगर भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करती है या कम से कम फाइनल तक पहुंचती है, तो गंभीर टीम के कोच बने रह सकते हैं। हालांकि, सूत्र ने यह भी बताया कि गंभीर को इसका फायदा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि बीसीसीआई के पास रेड बॉल क्रिकेट के लिए कोचिंग के ज्यादा विकल्प नहीं हैं, और वीवीएस लक्ष्मण सीनियर टीम की कोचिंग देने में रुचि नहीं रखते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

27 Dec 2025 07:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की होगी छुट्टी! इस दिग्गज खिलाड़ी को BCCI ने किया अप्रोच- रिपोर्ट्स

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

U19 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, आयुष म्हात्रे बने कप्तान, सूर्यवंशी सहित इन खिलाड़ियों को मिली जगह

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

मेलबर्न में टूट गया एलन बॉर्डर का रिकॉर्ड, स्टीव स्मिथ बने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास से ऐसे दूसरे खिलाड़ी

Steve Smith
क्रिकेट

15 साल बाद घर में इंग्लैंड से हारी ऑस्ट्रेलिया, कप्तान ने टीम की गलतियों के साथ बताया कौन रहा विलेन

क्रिकेट

WTC के नए साइकल में पहली बार हारी ऑस्ट्रेलिया, जानें प्वॉइंट्स टेबल पर कितना पड़ा असर

Australia
क्रिकेट

मेलबर्न में न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटा, बल्कि स्मिथ के नाम जुड़ गया अनचाहा रिकॉर्ड

Steve Smith
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.