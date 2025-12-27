टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की होगी छुट्टी! इस दिग्गज खिलाड़ी को BCCI ने किया अप्रोच- रिपोर्ट्स

Team India Head Coach in Test Cricket: साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से शर्मनाक हार के बाद गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठने लगे थे। अब एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बीसीसीआई उनकी जगह दूसरे कोच की तलाश में है। इसके लिए बीसीसीआई के एक अधिकारी ने वीवीएस लक्ष्मण को अप्रोच किया है। पीटीआई के अनुसार, बीसीसीआई टेस्ट फॉर्मेट के लिए एक नए कोच की तलाश कर रहा है, जो गौतम गंभीर की जगह ले सके। हालांकि, वीवीएस लक्ष्मण टेस्ट टीम की कोचिंग करने में इच्छुक नहीं हैं।