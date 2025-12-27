टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की होगी छुट्टी! इस दिग्गज खिलाड़ी को BCCI ने किया अप्रोच- रिपोर्ट्स

गौतम गंभीर (फोटो- IANS)
Team India Head Coach in Test Cricket: साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से शर्मनाक हार के बाद गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठने लगे थे। अब एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बीसीसीआई उनकी जगह दूसरे कोच की तलाश में है। इसके लिए बीसीसीआई के एक अधिकारी ने वीवीएस लक्ष्मण को अप्रोच किया है। पीटीआई के अनुसार, बीसीसीआई टेस्ट फॉर्मेट के लिए एक नए कोच की तलाश कर रहा है, जो गौतम गंभीर की जगह ले सके। हालांकि, वीवीएस लक्ष्मण टेस्ट टीम की कोचिंग करने में इच्छुक नहीं हैं।
आपको बता दें कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में गौतम गंभीर का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा। उनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता और एशिया कप भी अपने नाम किया। दूसरी ओर, टेस्ट क्रिकेट में भारत को न्यूजीलैंड से पहली बार टेस्ट सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से टीम इंडिया पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई।
इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ करनी पड़ी। भारत लौटने के बाद भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज जैसी कमजोर टीम के खिलाफ 2-0 से जीत जरूर दर्ज की, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसे 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर, भारतीय टीम वनडे और टी20 फॉर्मेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है।
बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया है कि गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मजबूत समर्थन प्राप्त है। अगर भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करती है या कम से कम फाइनल तक पहुंचती है, तो गंभीर टीम के कोच बने रह सकते हैं। हालांकि, सूत्र ने यह भी बताया कि गंभीर को इसका फायदा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि बीसीसीआई के पास रेड बॉल क्रिकेट के लिए कोचिंग के ज्यादा विकल्प नहीं हैं, और वीवीएस लक्ष्मण सीनियर टीम की कोचिंग देने में रुचि नहीं रखते हैं।
