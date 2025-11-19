Patrika LogoSwitch to English

गंभीर को कोच पद से हटा देना चाहिए… वर्ल्ड कप फ़ाइनल हारने वाले पूर्व भारतीय कप्तान ने दिया चौंकाने वाला बयान

हार के बाद नए कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन गांगुली ने ऐसी किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "नहीं-नहीं, इस वक्त गौतम गंभीर को हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, टीम को एकजुट होकर यह स्वीकार करना होगा कि टेस्ट क्रिकेट जीतने के लिए अब और मेहनत करनी पड़ेगी।"

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 19, 2025

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली (photo -IANS)

India vs South Africa Test: कोलकाता टेस्ट में भारत को 30 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। इस विवाद के बीच क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सभी सवालों का स्पष्ट जवाब देते हुए पिच तैयार करने की पूरी प्रक्रिया खोलकर रख दी।

ईडन गार्डन्स पिच विवाद पर सौरव गांगुली ने खोला पूरा सच

गांगुली ने साफ कहा कि पिच तैयार करने में उनका या CAB का कोई दखल नहीं था। टेस्ट मैच शुरू होने से पूरे चार दिन पहले ही बीसीसीआई के अपने क्यूरेटर पिच की कमान संभाल लेते हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा, "मैं इन मामलों में बिल्कुल शामिल नहीं होता। बीसीसीआई की क्यूरेटर टीम चार दिन पहले पूरा नियंत्रण ले लेती है। हमारे अपने क्यूरेटर सुजन मुखर्जी पिछले कई सालों से शानदार काम कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट अपनी जरूरत बताता है, उसी हिसाब से पिच तैयार की जाती है, बस यही प्रक्रिया है।"

सौरव गांगुली ने स्वीकार किया कि पिच उम्मीदों के अनुरूप नहीं

गांगुली अपने आकलन में बेबाक भी रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि पिच उम्मीदों के अनुरूप नहीं थी और इस बात पर ज़ोर दिया कि भारतीय बल्लेबाज़ी क्रम को इससे बेहतर सतह मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, “मुझे मानना पड़ेगा कि यह पिच बहुत अच्छी नहीं थी। टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर इससे बेहतर विकेट डिज़र्व करते थे। तीनों दिनों तक ईडन गार्डन्स खचाखच भरा हुआ था, और मुझे सच में लगता है कि गौतम गंभीर और उनकी टीम को इससे कहीं बेहतर पिच पर खेलना चाहिए था, जितनी उन्हें मिली।”

क्यूरेटर सुजन मुखर्जी ने भी इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने वही पिच तैयार की, जिसकी टीम मैनेजमेंट ने मांग की थी। उन्होंने कहा, “कई बार चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन हम हमेशा कप्तान और कोच के निर्देशों का पालन करने की कोशिश करते हैं। गौतम गंभीर ने खुद मैच के बाद कहा कि वे ऐसी ही पिच चाहते थे, और हमने वही तैयार की।"

गंभीर को हटाने की बात पर गांगुली का करारा जवाब

हार के बाद नए कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन गांगुली ने ऐसी किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "नहीं-नहीं, इस वक्त गौतम गंभीर को हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, टीम को एकजुट होकर यह स्वीकार करना होगा कि टेस्ट क्रिकेट जीतने के लिए अब और मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि फ्लैट पिचों पर यह कहीं अधिक कठिन होता है। विपक्ष टिकेगा, दोनों टीमें पहली पारी में बड़े रन बनाएंगी और भारत में, हैरानी की बात है कि आप देखेंगे कि मैच चौथे और पांचवें दिन कितनी तेजी से बदलता है।"

गंभीर और गिल का दादा ने किया समर्थन

गौतम गंभीर को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। गांगुली ने कहा, 'कोच के रूप में गौतम और कप्तान के रूप में शुभमन ने इंग्लैंड में अच्छी बल्लेबाजी वाली पिचों पर बेहद अच्छी तरह से प्रदर्शन किया और मुझे पूरा भरोसा है कि वे भारत में भी सफल होंगे।" सीरीज़ में 0-1 से पीछे होने के साथ, अब गुवाहाटी टेस्ट बेहद अहम हो गया है, भारत किसी भी हाल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2000 के बाद अपनी पहली घरेलू सीरीज़ हार से बचना चाहेगा।

