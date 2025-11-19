गंभीर को कोच पद से हटा देना चाहिए… वर्ल्ड कप फ़ाइनल हारने वाले पूर्व भारतीय कप्तान ने दिया चौंकाने वाला बयान

हार के बाद नए कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन गांगुली ने ऐसी किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "नहीं-नहीं, इस वक्त गौतम गंभीर को हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, टीम को एकजुट होकर यह स्वीकार करना होगा कि टेस्ट क्रिकेट जीतने के लिए अब और मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि फ्लैट पिचों पर यह कहीं अधिक कठिन होता है। विपक्ष टिकेगा, दोनों टीमें पहली पारी में बड़े रन बनाएंगी और भारत में, हैरानी की बात है कि आप देखेंगे कि मैच चौथे और पांचवें दिन कितनी तेजी से बदलता है।"