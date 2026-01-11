Ind vs NZ: ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट का ऐलान, विजय हजारे ट्रॉफी में 93 के औसत से रन कूटने वाले खिलाड़ी की लगी लॉटरी

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Dhruv Jurel to join India ODI squad: न्यूजीलैंड के खिलाफ आज रविवार 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए घायल ऋषभ पंत की जगह बतौर दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। पंत शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। बताया जा रहा है कि एक लंबे नेट सेशन के दौरान एक थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट की गेंद उनकी पसलियों पर लगने से उन्हें साइड स्ट्रेन हो गया।
विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल शानदार फॉर्म में हैं। वह शनिवार रात को ही टीम इंडिया में शामिल हो गए हैं। सेलेक्टर्स ने यह फैसला तब लिया, जब शनिवार शाम को पंत को सीरीज से बाहर कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने एक्स अकाउंट से इसकी जानकारी शेयर की है।
ध्रुव जुरेल विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने सात मैचों में 93 के औसत से 558 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और चार अर्धशतक भी आए हैं। जुरेल उत्तर प्रदेश टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। लेकिन, क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले वह यूपी छोड़ भारतीय टीम में शामिल हो गए हैं।
