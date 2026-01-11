11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Ind vs NZ: ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट का ऐलान, विजय हजारे ट्रॉफी में 93 के औसत से रन कूटने वाले खिलाड़ी की लगी लॉटरी

Dhruv Jurel to join India ODI squad: ऋषभ पंत के चोटिल होने पर विकेटकीपर बल्‍लेबाज ध्रुव जुरेल भारत की वनडे टीम में शामिल किया गया है। जुरेल विजय हजारे ट्रॉफी छोड़ देर रात ही भारतीय टीम में शामिल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 11, 2026

Dhruv Jurel to join India ODI squad

भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज ध्रुव जुरेल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Dhruv Jurel to join India ODI squad: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ आज रविवार 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए घायल ऋषभ पंत की जगह बतौर दूसरे विकेटकीपर बल्‍लेबाज ध्रुव जुरेल को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। पंत शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। बताया जा रहा है कि एक लंबे नेट सेशन के दौरान एक थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट की गेंद उनकी पसलियों पर लगने से उन्हें साइड स्ट्रेन हो गया।

रात को ही टीम इंडिया से जुड़े

विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के कप्‍तान और विकेटकीपर बल्‍लेबाज ध्रुव जुरेल शानदार फॉर्म में हैं। वह शनिवार रात को ही टीम इंडिया में शामिल हो गए हैं। सेलेक्टर्स ने यह फैसला तब लिया, जब शनिवार शाम को पंत को सीरीज से बाहर कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने एक्‍स अकाउंट से इसकी जानकारी शेयर की है।

विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के टॉप स्कोरर

ध्रुव जुरेल विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने सात मैचों में 93 के औसत से 558 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से दो शतक और चार अर्धशतक भी आए हैं। जुरेल उत्तर प्रदेश टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। लेकिन, क्‍वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले वह यूपी छोड़ भारतीय टीम में शामिल हो गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Updated on:

11 Jan 2026 10:30 am

Published on:

11 Jan 2026 10:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind vs NZ: ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट का ऐलान, विजय हजारे ट्रॉफी में 93 के औसत से रन कूटने वाले खिलाड़ी की लगी लॉटरी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अगर मार पड़ भी जाती है तो... विराट कोहली गेंदबाज को दिया ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

Virat Kohli Motivational Message
क्रिकेट

जब सिर्फ 22 गेंदों पर अर्धशतक जड़ 'द वॉल' ने उड़ा दी थीं न्यूजीलैंड की धज्जियां, जानें उनकी कुछ यादगार पारियां

Rahul Dravid Birthday
क्रिकेट

IND vs NZ 1st ODI Preview: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में इतनी साल से अजेय है भारत

IND vs NZ 1st ODI Preview
क्रिकेट

क्या ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश को इन भारतीय वेन्यू का विकल्प दिया? BCB चीफ का खुलासा

Mustafizur Rahman row
क्रिकेट

IND vs NZ: पहले वनडे से ऐन पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, चोट की वजह से सीरीज से बाहर हुआ यह स्टार खिलाड़ी

Team india
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.