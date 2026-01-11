Ind vs NZ: ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट का ऐलान, विजय हजारे ट्रॉफी में 93 के औसत से रन कूटने वाले खिलाड़ी की लगी लॉटरी

Dhruv Jurel to join India ODI squad: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ आज रविवार 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए घायल ऋषभ पंत की जगह बतौर दूसरे विकेटकीपर बल्‍लेबाज ध्रुव जुरेल को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। पंत शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। बताया जा रहा है कि एक लंबे नेट सेशन के दौरान एक थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट की गेंद उनकी पसलियों पर लगने से उन्हें साइड स्ट्रेन हो गया।