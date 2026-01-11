Rishabh Pant Injury: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत शनिवार को वडोदरा में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान साइड स्ट्रेन के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। लेकिन, अभी यह पता नहीं चल सका है कि वह कितने समय तक मैदान से बाहर रहने वाले हैं। दरअसल, पंत नेट्स में काफी देर तक बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी सेशन के आखिर में एक थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट की गेंद उनकी कमर के ठीक ऊपर पसलियों पर लगी। गेंद लगते ही जैसे उनके हलक में जान आ गई। वह पीछे मुड़े और पसलियां पकड़कर वहीं बैठ गए। ये देख स्‍टाफ दौड़कर उनके पास पहुंचा, लेकिन पास खड़े गौतम गंभीर, शुभमन गिल और अ‍जीत अगरकर ने उन्‍हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।