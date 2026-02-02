2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

IND A vs USA Live Update: जगदीशन ने मचाया तूफान, 27 गेंदों में ठोक दिया अर्धशतक

IND A vs USA Live Score Update: भारत A और USA के बीच टी20 वर्ल्डकप 2026 वॉर्म-अप का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई और मयंक यादव जैसे स्टार खिलाड़ी खेल रहे हैं।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 02, 2026

IND A vs USA

भारत A बनाम USA (फोटो- USA Cricket)

IND A vs USA Warm Up Match Live Updates: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे वॉर्म-अप मैच में भारत और यूएसए की टीमें आमने-सामने हैं। आपको बता दें कि इस मुकाबले में यूएसए के सामने इंडिया-ए खेल रही है, जहां यूएसए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में T20 वर्ल्ड कप टीम से सिर्फ एक ही भारतीय खिलाड़ी शामिल है और वह हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले चोटिल हो गए थे और अब अपनी मैच फिटनेस साबित करने के लिए वह वॉर्म-अप के तीनों मुकाबले खेल सकते हैं।

आपको बता दें कि इंडिया-ए को कुल दो वॉर्म-अप मैच खेलने हैं, जबकि एक वॉर्म-अप मुकाबला भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम खेलेगी। भारत की सीनियर टीम, जो T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई है, 4 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। इस मुकाबले का ताजा हाल आप यहां पढ़ सकते हैं।

जगदीशन ने जड़ा अर्धशतक

नरायण जगदीशन ने 27 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से अर्धशतक पूरा कर लिया है। उनकी इस तूफानी पारी की बदौलत भारत A ने 8.3 ओवर में ही 100 के आंकड़े को पार कर लिया है। उनके साथ तिलक वर्मा 22 रन बनाकर नाबाद हैं।

प्रियांश आर्या लौटे पवेलियन

प्रियांश आर्या ने 13 गेंदों में 28 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। प्रियांश चौथे ओवर में जसदीप सिंह की गेंद पर कैच देकर पवेलियन लौटे।

USA ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी

भारत A के खिलाफ USA ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय पारी की शुरुआत प्रियांश आर्या और नरायण जगदीशन ने की।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Updated on:

