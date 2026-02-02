IND A vs USA Live Update: जगदीशन ने मचाया तूफान, 27 गेंदों में ठोक दिया अर्धशतक

IND A vs USA Warm Up Match Live Updates: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे वॉर्म-अप मैच में भारत और यूएसए की टीमें आमने-सामने हैं। आपको बता दें कि इस मुकाबले में यूएसए के सामने इंडिया-ए खेल रही है, जहां यूएसए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में T20 वर्ल्ड कप टीम से सिर्फ एक ही भारतीय खिलाड़ी शामिल है और वह हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले चोटिल हो गए थे और अब अपनी मैच फिटनेस साबित करने के लिए वह वॉर्म-अप के तीनों मुकाबले खेल सकते हैं।