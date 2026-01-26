गौतम गंभीर के इस पोस्ट से मचा बवाल, मिली सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह, कहा – टी20 वर्ल्ड कप पर फोकस करें

पिछले हफ्ते गौतम गंभीर उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे, जब उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी थी। इसे विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनके कथित मतभेदों पर गंभीर की चुप्पी टूटने के तौर पर देखा गया। दरअसल, नागपुर में भारत और न्यूज़ीलैंड के पहले टी20 मुकाबले से पहले शशि थरूर और गौतम गंभीर की मुलाकात हुई थी। इसके बाद थरूर ने ट्वीट करते हुए गंभीर के कोचिंग रोल को देश के प्रधानमंत्री के बाद "दूसरी सबसे कठिन नौकरी" बताया था। इसी ट्वीट पर गंभीर की प्रतिक्रिया ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी थी और 'अनलिमिटेड अथॉरिटी' जैसे शब्दों को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया।