शाहिद अफरीदी ने की कोरोना प्रभावित लोगों की मदद तो भज्जी हो गए उनके कायल, ट्विटर पर की तारीफ

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपने मुल्क में मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके लिए भारत में भी उनकी तारीफ हो रही है। अफरीदी की तारीफ करने वालों में टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का नाम शामिल है।

Great work for humanity @SAfridiOfficial May god bless us all.. more power to you.. praying for world’s well being..🙏🙏 Nanak naam chardikala tere bhaane sarbat da bhala 🙏🙏 pic.twitter.com/I0ijsTQ4vO — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 25, 2020

अफरीदी ने की जरूरतमंद लोगों की मदद

दरअसल, शाहिद अफरीदी ने मंगलवार को पाकिस्तान में लोगों को कुछ जरूरी चीजें दान की, जिसकी तस्वीर उन्होंने टिवटर पर पोस्ट की है। अफरीदी ने टिवटर पर लिखा, "जरूरतमंद लोगों को कीटनाशक साबुन, सामान, खाना और कोरोना वायरस को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में एक शीट देने का आज तीसरा दिन था। साथ ही लोगों को घर पर रहने की सलाह दी। सब साथ मिलकर काम करें और दूसरों की मदद भी करें।"

Day 3 of serving the needy: packs containing disinfectant soap, material, food & a sheet on preventative measures to take to avoid the contraction & spread of #CoronaVirus were included, with advice to stay at home. Let’s pull together & serve others too #DonateKaroNa #HopeNotOut pic.twitter.com/etxR2E1YR5 — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) March 24, 2020

अफरीदी ने जीत लिया भज्जी का दिल

अफरीदी की इस पोस्ट ने हरभजन सिंह का दिल जीत लिया। हरभजन सिंह ने अफरीदी की तारीफ करते हुए लिखा, "इंसानियत के लिए बहुत अच्छा काम, शाहिद अफरीदी। ईश्वर हम सब पर कृपा करे। आपको और शक्ति मिले। दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं।"

Humanity is bigger than anything! Thank you Bhajji for your kind words. The world needs to unite, it is our collective responsibility to help the poor and needy in every way possible in the global fight against #COVID2019 https://t.co/QasLBJ9kXk — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) March 25, 2020

बूम-बूम अफरीदी ने किया हरभजन का शुक्रिया

अफरीदी ने अपनी तारीफ पर हरभजन का शुक्रिया अदा किया। अफरीदी ने कहा, "मानवता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस शब्द के लिए शुक्रिया भज्जी। विश्व को इस समय एकजुट होने की जरूरत है। गरीब लोगों की मदद करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है ताकि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके।"

आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोनाा के अब तक 1000 से अधिक मामले सामने आ चुके है जबकि सात लोगों की इससे मौत हो चुकी है।