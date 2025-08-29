IPL में हरभजन सिंह ने जड़ा था श्रीसंत को थप्पड़, 17 साल बाद पहली बार फुटेज आई सामने, देखें VIDEO

इस मुकाबले में के मैच रैफरी पूर्व कप्तान फारुख इंजीनियर थे। उन्होंने हरभजन पर 100 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया था। बाद में हरभजन सिंह को पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया गया था और उन पर 5 वनडे मैचों के लिए भी बैन लगाया गया था। हालांकि हरभजन सिंह को आज तक इस बात का पछतावा है।



हरभजन सिंह कई बार बड़े मंच पर अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं, मगर श्रीसंत की बेटी की कही हुई एक बात उन्हें आज भी परेशान करती है। श्रीसंत कि बेटी ने हरभजन से कहा था कि 'मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, आपने मेरे पापा को मारा था।' भज्जी का मानना है कि वो श्रीसंत की बेटी की नजरों में एक बुरे इंसान है और वह अपनी इमेज सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब श्रीसंत की बेटी ने उन्हें ऐसा कहा तो वह रोने लगे थे।