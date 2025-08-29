Patrika LogoSwitch to English

IPL में हरभजन सिंह ने जड़ा था श्रीसंत को थप्पड़, 17 साल बाद पहली बार फुटेज आई सामने, देखें VIDEO

वीडियो में देखा जा सकता है कि मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिला रहे हैं। तभी हरभजन श्रीसंत को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद हरभजन और श्रीसंत एक दूसरे कि तरफ बढ़ते हैं।

भारत

Siddharth Rai

Aug 29, 2025

IPL 2008 में हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मारा था (Photo - Video screenshot)

Harbhajan Singh Slapped Sreesanth, Video Viral: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में वैसे तो कई विवाद देखने मिले हैं। लेकिन पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को थप्पड़ मारने वाला विवाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। यह विवाद 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में हुआ था। लेकिन तब इस घटना की कोई फुटेज सामने नहीं आई थी। बस एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें श्रीसंत रोते हुए दिखाई दे रहे थे।

लेकिन अब 17 साल बाद इस घटना का पूरा वीडियो सामने आया है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आईपीएल 2008 में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के बीच मैच खेला गया। हरभजन मुंबई इंडियंस के कप्तान थे और मुंबई वह मुक़ाबला हार गई थी। ऐसे माना जाता है कि श्रीसंत ने हरभजन को कुछ कहा था जिससे वो गुस्सा हो गए थे।

वीडियो में देखा जा सकता है कि मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिला रहे हैं। तभी हरभजन श्रीसंत को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद हरभजन और श्रीसंत एक दूसरे कि तरफ बढ़ते हैं। तभी पंजाब के कप्तान महेला जयवर्धने दोनों को रोकते हुए नज़र आते हैं।

इस मुकाबले में के मैच रैफरी पूर्व कप्तान फारुख इंजीनियर थे। उन्होंने हरभजन पर 100 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया था। बाद में हरभजन सिंह को पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया गया था और उन पर 5 वनडे मैचों के लिए भी बैन लगाया गया था। हालांकि हरभजन सिंह को आज तक इस बात का पछतावा है।

हरभजन सिंह कई बार बड़े मंच पर अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं, मगर श्रीसंत की बेटी की कही हुई एक बात उन्हें आज भी परेशान करती है। श्रीसंत कि बेटी ने हरभजन से कहा था कि 'मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, आपने मेरे पापा को मारा था।' भज्जी का मानना है कि वो श्रीसंत की बेटी की नजरों में एक बुरे इंसान है और वह अपनी इमेज सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब श्रीसंत की बेटी ने उन्हें ऐसा कहा तो वह रोने लगे थे।

Updated on:

29 Aug 2025 11:39 am

Published on:

29 Aug 2025 11:37 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL में हरभजन सिंह ने जड़ा था श्रीसंत को थप्पड़, 17 साल बाद पहली बार फुटेज आई सामने, देखें VIDEO

