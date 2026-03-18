Jasprit Bumrah salary: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर होने वाली बातचीत सालों से रोहित शर्मा और विराट कोहली के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है। उनका कद, उनकी सैलरी, और सभी फॉर्मेट्स में उनकी जगह ने उन्हें सैलरी के मामले में सबसे ऊंचे पायदान पर अपने आप ही पहुंचा दिया था। लेकिन, इस बार बातचीत का रुख बदल गया है। दिलचस्प बात यह है कि जसप्रीत बुमराह ही वह खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बोर्ड को इस मामले पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। बीसीसीआई उन्‍हें सबसे ज्‍यादा सैलरी देना चाहता है।