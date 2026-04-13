जब ट्रिस्टन स्टब्स को नहीं मिली थी अनुमति, तो हार्दिक पंड्या ने कैसे बदले ग्लव्स? अंपायरों पर उठे सवाल

IPL 2026, Gloves Change Controversy: आईपीएल 2026 में एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इस बार वजह है अंपायरिंग के दोहरे मापदंड। फैंस सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं कि नियम सबके लिए एक जैसे क्यों नहीं हैं? मामला ग्लव्स (दस्ताने) बदलने से जुड़ा है, जहां मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या को तो परमिशन मिल गई, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के ट्रिस्टन स्टब्स की मांग को ठुकरा दिया गया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर दो अलग-अलग मैचों में ऐसी घटनाएं हुईं जिसने सबको हैरान कर दिया।