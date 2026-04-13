MI vs RCB मैच में टिम डेविड ने गेंद वापस देने से किया इंकार, अंपायर को आया गुस्सा

यह घटना आरसीबी की पारी के 18वें ओवर में हुई। टिम डेविड ने हार्दिक पंड्या की गेंद पर इतना जोरदार छक्का जड़ा कि गेंद का शेप (आकार) ही बिगड़ गया। गेंद गीली भी हो गई थी, जिसकी वजह से अंपायरों को गेंद बदलने का फैसला करना पड़ा। जब गेंदों का डिब्बा मैदान पर आया, तो टिम डेविड ने एक गेंद उठा ली और उसके साथ खेलने लगे। अंपायर बार-बार गेंद मांगते रहे, लेकिन डेविड उसे वापस करने के बजाय मस्ती करते रहे। डेविड की इस हरकत पर अंपायर थोड़े गुस्से में (चिड़चिड़े) नजर आए। हालांकि, थोड़ी देर बाद डेविड ने गेंद वापस कर दी और माहौल फिर से खुशनुमा हो गया। रोहित शर्मा भी इस दौरान डेविड के साथ हंसी-मजाक करते दिखे।