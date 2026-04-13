IPL 2026 Points Table: RCB की जीत के बाद ऐसी है पॉइंट टेबल की तस्वीर, MI का बुरा हाल, यह टीम है टॉप पर

IPL 2026 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 20वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को सामने 241 रनों का लक्ष्य दिया था। लेकिन बेंगलुरु के गेंदबाजों के सामने मुंबई इंडियंस 5 विकेट के नुकसान पर 222 रन ही बना पाई। ये आरसीबी की इस सीजन में तीसरी जीत है, जबकि मुंबई इंडियंस की तीसरी हार है। इस मैच के बाद प्वाइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव आया है। हालांकि, टॉप पर अभी भी राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जो एक भी मुकाबला नहीं हारी है।