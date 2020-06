Virat Kohli की कप्तानी में नहीं आया Hardik Pandya का सर्वश्रेष्ठ, खुद दी जानकारी

मुंबई : मौजूदा समय में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) टीम इंडिया (Team India) के सर्वश्रेष्ठ हरफनमौला हैं। वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, उपयोगी गेंदबाजी और बेहतरीन क्षेत्ररक्षण से टीम को संतुलन देते हैं। विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से कई मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है, इसके बावजूद उनका कहना है कि उनका सर्वश्रेष्ठ कोहली की कप्तानी में नहीं, बल्कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में बिताया है।

हार्दिक बोले, रोहित के साथ खेलने का लुत्फ उठाया है

हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया में एंट्री इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के जरिये ही हुई थी। वह 2015 से रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की ओर से खेल रहे हैं और अपनी टीम को तीन बार खिताब जिताने में योगदान दे चुके हैं। मुंबई इंडियंस की तरफ से किए गए उनके प्रदर्शन का ही नतीजा है कि उन्होंने टीम इंडिया में जगह बनाई। अब हार्दिक पांड्या के हवाले से मुंबई इंडियन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि उन्होंने रोहित के साथ खेलना का हमेशा लुत्फ उठाया है। रोहित उनके लिए शानदार कप्तान रहे हैं। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि हालांकि हम दोनों मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने रोहित की कप्तानी में अपने सर्वश्रेष्ठ साल बिताए हैं।

