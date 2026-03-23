IPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस में खींचतान! हार्दिक पंड्या से कहा कप्तानी छोड़ दें, जानें पूरा मामला

पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस एक बार फिर आईपीएल 2026 सीजन में कागज पर खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। टीम में हार्दिक पंड्या, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा जैसे स्‍टार की भरमार है, जबकि अन्‍य टीमें प्‍लेयर्स की चोटों से जूझ रही हैं। उम्‍मीद जताई जा रही है कि मुंबई 2020 के बाद से खिताब के सूखे को खत्‍म करेगी। लेकिन, 19वें सीजन से पहले भारत के पूर्व चयनकर्ता श्रीकांत ने इस टीम की कप्तानी को लेकर चल रही बहस के बीच बड़ा बयान दिया है।