Most T20I Matches: हरमनप्रीत कौर 200 T20I खेलने से सिर्फ एक मैच दूर, दुनिया को कोई पुरुष खिलाड़ी भी नहीं कर सका है ये कारनामा

हरमनप्रीत कौर, महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
Harmanpreet Kaur World Record: वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरते ही हरमनप्रीत कौर 200 इंटरनेशनल टी20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन जाएंगी। आज तक यह कारनामा कोई पुरुष खिलाड़ी भी नहीं कर पाया है। मेंस क्रिकेट में आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने सबसे ज्यादा टी20 मैच खेले हैं, लेकिन वह 200 के आंकड़े से काफी दूर हैं। भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के लिए सबसे ज्यादा टी20 मैच रोहित शर्मा ने खेले हैं, लेकिन उन्होंने 159 मैच के बाद टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था।
रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरते ही हरमनप्रीत कौर यह कारनामा करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन जाएंगी। हरमनप्रीत कौर ने अब तक 199 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 30 की औसत से 4130 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतकीय पारी भी खेली है। हरमनप्रीत कौर के अलावा न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने 184 मुकाबले खेले हैं। वहीं, इंग्लैंड की डेनिएल वायट ने 183 मैच खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी 177 मैच खेल चुकी हैं, तो वहीं टीम इंडिया की उपकप्तान स्मृति मंधाना 168 मैच खेल चुकी हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|देश
|हरमनप्रीत कौर
|199
|भारत
|सूजी बेट्स
|184
|न्यूजीलैंड
|डेन वॉन निकर्क
|183
|दक्षिण अफ्रीका
|एलिसे पेरी
|177
|ऑस्ट्रेलिया
|स्मृति मंधाना
|168
|भारत
|खिलाड़ी
|मैच
|देश
|पॉल स्टार्लिंग
|163
|आयरलैंड
|रोहित शर्मा
|159
|भारत
|जॉर्ज डॉकरेल
|157
|आयरलैंड
|जोस बटलर
|155
|इंग्लैंड
|मोहम्मब नबी
|152
|अफगानिस्तान
|बाबर आजम
|145
|पाकिस्तान
|आदिल रशीद
|145
|इंग्लैंड
|ईश सोढ़ी
|142
|न्यूजीलैंड
|महमदुल्ला
|141
|बांग्लादेश
|डेविड मिलर
|140
|दक्षिण अफ्रीका
इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही है। उन्होंने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को हराया था और दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स को मात दी थी। टीम इंडिया को अब साउथ अफ्रीका के अलावा बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है और हर ग्रुप से सिर्फ 2 टीमें ही अगले दौर में जाएंगी। ऐसे में टीम इंडिया को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए बचे हुए 3 में से कम से कम दो मैच जीतने होंगे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's T20 World Cup 2026