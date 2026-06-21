Most T20I Matches: हरमनप्रीत कौर 200 T20I खेलने से सिर्फ एक मैच दूर, दुनिया को कोई पुरुष खिलाड़ी भी नहीं कर सका है ये कारनामा

Harmanpreet Kaur World Record: वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरते ही हरमनप्रीत कौर 200 इंटरनेशनल टी20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन जाएंगी। आज तक यह कारनामा कोई पुरुष खिलाड़ी भी नहीं कर पाया है। मेंस क्रिकेट में आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने सबसे ज्यादा टी20 मैच खेले हैं, लेकिन वह 200 के आंकड़े से काफी दूर हैं। भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के लिए सबसे ज्यादा टी20 मैच रोहित शर्मा ने खेले हैं, लेकिन उन्होंने 159 मैच के बाद टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था।