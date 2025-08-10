हिम्मत सिंह: डीपीएल खिताब जीतने वाले कप्तान, जिन्होंने घरेलू सर्किट में दिखाया जलवा

दिसंबर 2023 में हिम्मत सिंह ने विजय हजारे ट्रॉफी में नाबाद शतक जड़ते हुए दिल्ली को 69 रन से जीत दिलाई। हिम्मत ने चंडीगढ़ के खिलाफ 100 गेंदों में 132 रन बनाए, जिसमें छह छक्के और 10 चौके शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत दिल्ली ने 279/4 का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में चंडीगढ़ की टीम 210 रन पर सिमट गई। हिम्मत सिंह अपने करियर में 33 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 36.97 की औसत के साथ 1,738 रन बनाए। इस दौरान दो शतक और 13 अर्धशतक शामिल रहे।