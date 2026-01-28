जिसकी बैटिंग देख खौफ में थे दुनिया के गेंदबाज! वही हुआ चोटिल, टीम इंडिया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

IND vs NZ 4th T20, Ishan Kishan Injury Update: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने सिर्फ एक ही बदलाव किया और ईशान किशन को बाहर कर अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई। ईशान किशन को बाहर करना और उनकी जगह अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना फैंस को समझ में नहीं आया। इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने बताया कि ईशान किशन को निगल इंजरी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें इस मुकाबले से बाहर किया गया।