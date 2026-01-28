28 जनवरी 2026,

बुधवार

जिसकी बैटिंग देख खौफ में थे दुनिया के गेंदबाज! वही हुआ चोटिल, टीम इंडिया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पांच मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले से ईशान किशन को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 28, 2026

Ishan Kishan

ईशान किशन (फोटो- IANS)

IND vs NZ 4th T20, Ishan Kishan Injury Update: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने सिर्फ एक ही बदलाव किया और ईशान किशन को बाहर कर अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई। ईशान किशन को बाहर करना और उनकी जगह अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना फैंस को समझ में नहीं आया। इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने बताया कि ईशान किशन को निगल इंजरी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें इस मुकाबले से बाहर किया गया।

ईशान की चोट ने बढ़ाई टेंशन

दूसरी ओर सूर्या ने अक्षर पटेल को भी अभी तक पूरी तरह फिट नहीं बताया और कहा कि उन्हें ठीक होने में अभी और समय लगेगा। अब ईशान किशन की चोट ने भारतीय फैंस की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने में अब 10 दिन से भी कम समय बचा है और ऐसे में ईशान किशन जैसे बल्लेबाज का चोटिल होना टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है। आपको बता दें कि लगभग दो साल के बाद ईशान किशन की भारतीय टीम में वापसी हुई थी और उन्होंने वापसी करते ही अपने बल्ले से गदर मचा दिया।

उनकी बल्लेबाजी देखकर दुनिया भर के गेंदबाज खौफ में थे। पड़ोसी देश में तो टीम इंडिया की बैटिंग को लेकर यहां तक चर्चा होने लगी थी कि भारतीय टीम कभी भी टी20 मैच में 300 या 330 रन बना सकती है। लेकिन ईशान किशन की इंजरी से कहीं न कहीं उन गेंदबाजों को राहत जरूर मिलेगी, जो उनकी बल्लेबाजी से डरे हुए थे।

4 फरवरी को वॉर्म-अप मैच

हालांकि, अच्छी खबर यह है कि ईशान किशन की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है और वह टी20 वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएंगे। आपको बता दें कि यह टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की आखिरी सीरीज है। इसके बाद भारतीय टीम 2 फरवरी को मुंबई में इकट्ठा होगी, जहां मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया यूएसए के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगी। टीम इंडिया इससे पहले एक वॉर्म-अप मैच भी खेलेगी, जो मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां उसका सामना 2024 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका से होगा।

IND vs NZ

Cricket News

T20 World Cup 2026

28 Jan 2026 07:32 pm

T20 World Cup 2026

