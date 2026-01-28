T20 वर्ल्डकप में अगर भारत के खिलाफ नहीं खेला पाकिस्तान, तो लगेगा 300 करोड़ से ज्यादा का झटका!

अगर वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपना मुकाबला नहीं खेलता है, तो आईसीसी के समझौते और प्रसारण अधिकारों के चलते उसे लगभग 38 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि भारत-पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी की प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ से बात हुई है, और उन्होंने इस महीने के आखिर तक फैसला टाल दिया है। अब पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान के उस फैसले पर टिकी हुई है, जो 2 फरवरी तक लिया जा सकता है।