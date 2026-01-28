28 जनवरी 2026,

बुधवार

क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप में अगर भारत के खिलाफ नहीं खेला पाकिस्तान, तो लगेगा 300 करोड़ से ज्यादा का झटका!

टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है, जहां भारत और पाकिस्तान की टीमें पहले ही दिन अपना-अपना मुकाबला खेलेंगी। दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है, जहां 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 28, 2026

Ind vs Pak Asia Cup mohammed shami coach confident india will win

Ind vs Pak Asia Cup: Image Source - Pinterest

IND vs PAK T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश को भारत में मैच न खेलने की जिद की वजह से बड़ा झटका लगा और आईसीसी ने उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अब पाकिस्तान की तरफ से यह खबरें आ रही हैं कि वह भारत के खिलाफ अपने मैच का बहिष्कार कर सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान को झटका तो लगेगा ही, साथ ही उसे फाइनेंशियल रूप से भी करोड़ों का नुकसान हो सकता है।

लगभग 38 मिलियन डॉलर का झटका!

अगर वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपना मुकाबला नहीं खेलता है, तो आईसीसी के समझौते और प्रसारण अधिकारों के चलते उसे लगभग 38 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि भारत-पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी की प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ से बात हुई है, और उन्होंने इस महीने के आखिर तक फैसला टाल दिया है। अब पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान के उस फैसले पर टिकी हुई है, जो 2 फरवरी तक लिया जा सकता है।

आपको बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में खेलने का बहिष्कार किया था, जिसके बाद उसे आईसीसी ने टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की वर्ल्ड कप टीम में एंट्री हो गई है। अब अगर पाकिस्तान भी बहिष्कार करता है, तो उसकी जगह युगांडा को टूर्नामेंट में जगह मिल जाएगी।

नहीं होगी बांग्लादेश की एंट्री

कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बहिष्कार करता है, तो बांग्लादेश को दोबारा मौका मिल सकता है। हालांकि, आईसीसी के नियमों के मुताबिक अगर किसी टीम को एक बार बाहर कर दिया जाता है, तो उसकी उस टूर्नामेंट में नहीं हो सकती है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को भी बाहर किया गया, तो बांग्लादेश की नहीं बल्कि युगांडा की एंट्री होगी।

आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप मुकाबले पर सिर्फ इन दोनों देशों के फैंस की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजर रहती है। इस मैच से लगभग 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की उम्मीद की जाती है। अगर पाकिस्तान यह मैच छोड़ता है, तो प्रशासक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर हर्जाने का मुकदमा भी कर सकते हैं, जिससे पीसीबी को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है, जहां भारत और पाकिस्तान की टीमें पहले ही दिन अपना-अपना मुकाबला खेलेंगी।

