T20 वर्ल्ड कप के हर मैच में काली पट्टी बांधकर उतरेंगे पाक खिलाड़ी, जानें PCB क्यों उठाने जा रहा ये कदम

जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच न खेलने की मांग पर अड़ा हुआ था और आईसीसी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, तब पाकिस्तान खुलकर बांग्लादेश के साथ खड़ा था और वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी दे रहा था। पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया था कि अगर बांग्लादेश के साथ न्याय नहीं हुआ, तो वह भी वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर देगा। हालांकि, जैसे ही टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर किया गया, पाकिस्तान ने अगले ही दिन अपनी 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान का दोहरा चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बाहर किए जाने के बाद विरोध जताने का नया तरीका ढूंढ लिया है।