Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘मैं खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन सलेक्शन…’: मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर तोड़ी चुप्पी

शमी का टीम से बाहर रहना ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि हाल के महीनों में वह सेलेक्टर्स की योजनाओं में नहीं रहे हैं। बंगाल का यह तेज गेंदबाज़ आखिरी बार मार्च 2025 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेला था, जिसमें उन्होंने 1 विकेट लिया था।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 09, 2025

Mohammed Shami

मोहम्मद शमी, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit- IANS)

Mohammad Shami, India’s squad for Australia tour: भारतीय तेज गेंदबाज़ मोहम्मद शमी ने कहा कि वह देश के लिए खेलने को तैयार हैं, लेकिन टीम में चयन होना उनके हाथ में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टी20 या वनडे टीम में जगह न मिलने के बाद शमी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि उनकी फिटनेस पूरी तरह ठीक है और वह कभी भी खेलने के लिए तैयार हैं।

चयन होना या न होना मेरे हाथ में नहीं

शामी ने कहा, "चयन होना या न होना मेरे हाथ में नहीं है। चयन का फैसला चयन समिति, कप्तान और कोच मिलकर लेते हैं। अगर वे मुझे चुनना चाहें या और समय देना चाहें, ये उनका फैसला है। लेकिन मैं तैयार हूं। मेरा अभ्यास और फिटनेस दोनों ठीक चल रहे हैं। जितना समय मैदान से दूर रहते हैं, उतनी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मैं हाल ही में दलीप ट्रॉफी मैच खेलकर आया हूं, लगभग 35 ओवर गेंदबाज़ी की थी और अपनी लय से खुश था। इसलिए फिटनेस की कोई समस्या नहीं है, मैं खेलने को तैयार हूं, लेकिन चयन मेरे हाथ में नहीं।"

चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से नहीं खेले शमी

शमी का टीम से बाहर रहना ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि हाल के महीनों में वह सेलेक्टर्स की योजनाओं में नहीं रहे हैं। बंगाल का यह तेज गेंदबाज़ आखिरी बार मार्च 2025 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेला था, जिसमें उन्होंने 1 विकेट लिया था।

ऐसा था उनका चैंपियंस ट्रॉफी में प्रदर्शन

उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट लेकर की थी, लेकिन पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वह विकेट नहीं ले सके। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट हासिल किए और फाइनल में भी एक विकेट लिया था।

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में बंगाल के लिए खेलेंगे

इसके बाद से शमी ने भारत के लिए किसी भी प्रारूप में नहीं खेला है। उनका आखिरी टी20 मुकाबला फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ, जबकि आखिरी टेस्ट जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इस बीच, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) ने बुधवार को रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के लिए टीम का ऐलान किया, जिसमें शमी को शामिल किया गया है। अभिमन्यु ईश्वरन को इस टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं अभिषेक पोरेल को उप-कप्तान बनाया गया है। टीम को तेज़ गेंदबाज़ी विभाग को शमी और आकाश दीप की मौजूदगी से बड़ा बल मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Oct 2025 08:30 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘मैं खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन सलेक्शन…’: मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर तोड़ी चुप्पी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs WI 2nd Test: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट में टीम इंडिया में 2 बड़े बदलाव तय! जानें कौन-कौन होगा बाहर

IND vs WI 2nd Test Team India Playing 11
क्रिकेट

‘हमारे सिस्टम में कैंसर है’, वेस्ट इंडीज के हेड कोच को आया गुस्सा, जानें ऐसा क्यों और किसके लिए कहा

IND vs WI (Photo-IANS)
क्रिकेट

IND vs SA Live Streaming: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हाईवोल्टेज मुक़ाबला आज, जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें मैच

क्रिकेट

रवींद्र जडेजा संन्यास से पहले टेस्ट क्रिकेट में हासिल कर लेंगे ये बड़ी उपलब्धि, पूर्व दिग्गज ने की भविष्यवाणी

Parthiv Patel prediction for Ravindra Jadeja
क्रिकेट

वर्ल्ड कप में हार की हैट्रिक के बाद फूटा पाकिस्तानी कप्तान का गुस्सा, अपनी इन खिलाडि़यों के सिर फोड़ा ठीकरा

AUS W vs PAK W Match Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.