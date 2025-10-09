‘मैं खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन सलेक्शन…’: मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर तोड़ी चुप्पी

मोहम्मद शमी, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit- IANS)
Mohammad Shami, India’s squad for Australia tour: भारतीय तेज गेंदबाज़ मोहम्मद शमी ने कहा कि वह देश के लिए खेलने को तैयार हैं, लेकिन टीम में चयन होना उनके हाथ में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टी20 या वनडे टीम में जगह न मिलने के बाद शमी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि उनकी फिटनेस पूरी तरह ठीक है और वह कभी भी खेलने के लिए तैयार हैं।
शामी ने कहा, "चयन होना या न होना मेरे हाथ में नहीं है। चयन का फैसला चयन समिति, कप्तान और कोच मिलकर लेते हैं। अगर वे मुझे चुनना चाहें या और समय देना चाहें, ये उनका फैसला है। लेकिन मैं तैयार हूं। मेरा अभ्यास और फिटनेस दोनों ठीक चल रहे हैं। जितना समय मैदान से दूर रहते हैं, उतनी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मैं हाल ही में दलीप ट्रॉफी मैच खेलकर आया हूं, लगभग 35 ओवर गेंदबाज़ी की थी और अपनी लय से खुश था। इसलिए फिटनेस की कोई समस्या नहीं है, मैं खेलने को तैयार हूं, लेकिन चयन मेरे हाथ में नहीं।"
शमी का टीम से बाहर रहना ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि हाल के महीनों में वह सेलेक्टर्स की योजनाओं में नहीं रहे हैं। बंगाल का यह तेज गेंदबाज़ आखिरी बार मार्च 2025 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेला था, जिसमें उन्होंने 1 विकेट लिया था।
उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट लेकर की थी, लेकिन पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वह विकेट नहीं ले सके। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट हासिल किए और फाइनल में भी एक विकेट लिया था।
इसके बाद से शमी ने भारत के लिए किसी भी प्रारूप में नहीं खेला है। उनका आखिरी टी20 मुकाबला फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ, जबकि आखिरी टेस्ट जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इस बीच, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) ने बुधवार को रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के लिए टीम का ऐलान किया, जिसमें शमी को शामिल किया गया है। अभिमन्यु ईश्वरन को इस टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं अभिषेक पोरेल को उप-कप्तान बनाया गया है। टीम को तेज़ गेंदबाज़ी विभाग को शमी और आकाश दीप की मौजूदगी से बड़ा बल मिलेगा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग