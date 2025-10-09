‘मैं खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन सलेक्शन…’: मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर तोड़ी चुप्पी

शामी ने कहा, "चयन होना या न होना मेरे हाथ में नहीं है। चयन का फैसला चयन समिति, कप्तान और कोच मिलकर लेते हैं। अगर वे मुझे चुनना चाहें या और समय देना चाहें, ये उनका फैसला है। लेकिन मैं तैयार हूं। मेरा अभ्यास और फिटनेस दोनों ठीक चल रहे हैं। जितना समय मैदान से दूर रहते हैं, उतनी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मैं हाल ही में दलीप ट्रॉफी मैच खेलकर आया हूं, लगभग 35 ओवर गेंदबाज़ी की थी और अपनी लय से खुश था। इसलिए फिटनेस की कोई समस्या नहीं है, मैं खेलने को तैयार हूं, लेकिन चयन मेरे हाथ में नहीं।"