Hardik Pandya ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास, तोड़ डाला युवराज सिंह का ये बड़ा रिकॉर्ड

भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या।
Hardik Pandya T20i Records: हार्दिक पंड्या ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है। पंड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए 5वें टी20 मैच में यह कारनामा किया है। इस दौरान पंड्या ने महज 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद गेंद से एक विकेट भी अपने नाम किया। इस मामले में वह युवराज से आगे निकल गए हैं। ज्ञात हो कि पंड्या ने महज 25 गेंदों पर 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 63 रन की पारी खेली। इसके बाद साउथ अफ्रीका के घातक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस का विकेट भी चटकाया। इस तरह उन्होंने भारत की जीत में बल्ले और गेंद से अहम योगदान दिया। आइये हार्दिक के साथ इस मैच में बने कुछ बड़े रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।
4 - हार्दिक पंड्या*
3 - युवराज सिंह
2 - विराट कोहली
2 - शिवम दुबे
38 - वानिंदु हसरंगा (2021)
36 - वानिंदु हसरंगा (2024)
36 - तबरेज शम्सी (2021)
36 - मोहम्मद नवाज (2025)
36 - वरुण चक्रवर्ती (2025)*
2018: भारत 2-1 से जीता
2019: ड्रॉ
2022: ड्रॉ
2022: भारत 2-1 से जीता
2023: ड्रॉ
2024: भारत 3-1 से जीता
2025: भारत 3-1 से जीता
22 बनाम ऑस्ट्रेलिया (37 मैच)
21 बनाम श्रीलंका (33 मैच)
21 बनाम दक्षिण अफ्रीका (35 मैच)*
19 बनाम वेस्टइंडीज (30 मैच)
जनवरी 2023 से दक्षिण अफ्रीका ने 13 द्विपक्षीय सीरीज खेली हैं, जिनमें से उन्होंने सिर्फ एक सीरीज दिसंबर 2024 में घर पर पाकिस्तान के खिलाफ जीती है। दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी बार भारत को टी20 द्विपक्षीय सीरीज में दस साल से भी पहले अक्टूबर 2015 में हराया था।
