Hardik Pandya ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास, तोड़ डाला युवराज सिंह का ये बड़ा रिकॉर्ड

Hardik Pandya T20i Records: हार्दिक पंड्या ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है। पंड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए 5वें टी20 मैच में यह कारनामा किया है। इस दौरान पंड्या ने महज 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद गेंद से एक विकेट भी अपने नाम किया। इस मामले में वह युवराज से आगे निकल गए हैं। ज्ञात हो कि पंड्या ने महज 25 गेंदों पर 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 63 रन की पारी खेली। इसके बाद साउथ अफ्रीका के घातक बल्‍लेबाज डेवाल्‍ड ब्रेविस का विकेट भी चटकाया। इस तरह उन्‍होंने भारत की जीत में बल्‍ले और गेंद से अहम योगदान दिया। आइये हार्दिक के साथ इस मैच में बने कुछ बड़े रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।