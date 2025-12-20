20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Hardik Pandya ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास, तोड़ डाला युवराज सिंह का ये बड़ा रिकॉर्ड

Hardik Pandya T20i Records: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार्दिक पंड्या ने शानदार हरफनमौला प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। उन्‍होंने बल्‍ले से 63 रन गेंद से ब्रेविस का अहम विकेट चटकाते हुए युवराज सिंह का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 20, 2025

Hardik Pandya T20i Records

भारतीय स्‍टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Hardik Pandya T20i Records: हार्दिक पंड्या ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है। पंड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए 5वें टी20 मैच में यह कारनामा किया है। इस दौरान पंड्या ने महज 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद गेंद से एक विकेट भी अपने नाम किया। इस मामले में वह युवराज से आगे निकल गए हैं। ज्ञात हो कि पंड्या ने महज 25 गेंदों पर 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 63 रन की पारी खेली। इसके बाद साउथ अफ्रीका के घातक बल्‍लेबाज डेवाल्‍ड ब्रेविस का विकेट भी चटकाया। इस तरह उन्‍होंने भारत की जीत में बल्‍ले और गेंद से अहम योगदान दिया। आइये हार्दिक के साथ इस मैच में बने कुछ बड़े रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।

टी20i में 50+ रन और 1 या उससे अधिक विकेट सबसे ज्‍यादा बार (भारत)

4 - हार्दिक पंड्या*

3 - युवराज सिंह

2 - विराट कोहली

2 - शिवम दुबे

स्पिनरों के एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्‍यादा टी20i विकेट (फुल मेंबर टीमें)

38 - वानिंदु हसरंगा (2021)

36 - वानिंदु हसरंगा (2024)

36 - तबरेज शम्सी (2021)

36 - मोहम्मद नवाज (2025)

36 - वरुण चक्रवर्ती (2025)*

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय T20I (पिछले सात)

2018: भारत 2-1 से जीता

2019: ड्रॉ

2022: ड्रॉ

2022: भारत 2-1 से जीता

2023: ड्रॉ

2024: भारत 3-1 से जीता

2025: भारत 3-1 से जीता

किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ भारत के लिए सबसे ज़्यादा जीत (T20I)

22 बनाम ऑस्ट्रेलिया (37 मैच)

21 बनाम श्रीलंका (33 मैच)

21 बनाम दक्षिण अफ्रीका (35 मैच)*

19 बनाम वेस्टइंडीज (30 मैच)

13 द्विपक्षीय सीरीज में से सिर्फ एक जीते प्रोटियाज

जनवरी 2023 से दक्षिण अफ्रीका ने 13 द्विपक्षीय सीरीज खेली हैं, जिनमें से उन्होंने सिर्फ एक सीरीज दिसंबर 2024 में घर पर पाकिस्तान के खिलाफ जीती है। दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी बार भारत को टी20 द्विपक्षीय सीरीज में दस साल से भी पहले अक्टूबर 2015 में हराया था।

ये भी पढ़ें

Ind vs SA: एकमात्र चीज जो हम ठीक नहीं कर पाए… सीरीज 3-1 से जीतने पर भी कप्तान सूर्या को इस बात का रह गया मलाल
क्रिकेट
Suryakumar Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa T20 Series 2025

Published on:

20 Dec 2025 08:34 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Hardik Pandya ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास, तोड़ डाला युवराज सिंह का ये बड़ा रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज, 164.3 के स्ट्राइक रेट वाले इस बल्लेबाज समेत इन चार खिलाड़ियों को नहीं मिलेगी जगह

ICC Men's T20 Cricket World Cup 2024
क्रिकेट

IND vs SA: पूरी सीरीज़ में शुभमन गिल फेल, संजू सैमसन ने एक पारी में ठोक दिए उससे ज़्यादा रन, बने कई रिकॉर्ड

IND vs SA
क्रिकेट

गंभीर और सूर्यकुमार को लेकर पठान ने पूछा ऐसा सवाल, संजू बोले – क्या बोले यार! ऐसे सवाल मत पूछो इरफान भाई, देखें Video

Ravi Shastri on Sanju Samson
क्रिकेट

सीरीज गंवाने के बाद कप्तान एडेन मार्करम बोले- टी20 वर्ल्ड कप से पहले हमें बहुत से जवाब मिल गए

Aiden Markram statement
क्रिकेट

क्या 8.6 करोड़ में बिकने के बाद ये खिलाड़ी करेगा अपना हनीमून कैंसिल? SRH ने बताई अंदर की बात

Josh Inglis
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.