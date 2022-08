ICC ने जारी किया '2023-27 FTP' का पूरा कार्यक्रम, देखिए टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

यह भी पढ़ें

2024 जनवरी में भारत में 5 टेस्ट Vs इंग्लैंडऑस्ट्रेलिया में 2024 नवंबर में 5 टेस्ट VS ऑस्ट्रेलिया2025 जून में इंग्लैंड में 5 टेस्ट Vs इंग्लैंड2027 जनवरी में भारत में 5 Vs बनाम ऑस्ट्रेलियाआपको ये भी जानकारी दे दें कि WTC के मौजूदा चक्र में एशेज टेस्ट सीरीज की ही तरह इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज होगी और 5 मुकाबले होंगे। अगले पांच साल में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें सबसे ज्याद टेस्ट मैच खेलेंगी। इंग्लैंड 22, ऑस्ट्रेलिया 21 और भारत 20 टेस्ट मैच खेलेगा।साल 2025 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्राफी की मेजबानी करेगा। वेस्टइंडीज और यूएस मिलकर साल 2024 टी-20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। साल 2016 के टी-20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। साल 2027 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की टीम मिलकर करने वाली है।