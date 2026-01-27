पाकिस्तान अगर T20 वर्ल्ड कप से हटा तो ICC इस टीम की करा सकता है वापसी

पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी (Photo Credit - IANS)
T20 World Cup 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चीफ मोहसिन नकवी ने सोमवार को यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि पाकिस्तान आगामी T20 वर्ल्ड कप में भागीदारी पर अंतिम फैसले को टाल दिया है। नकवी ने कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से इस मुद्दे पर सलाह लेने के लिए मुलाकात की। इसके बाद पीसीबी चीफ ने साफ किया कि अंतिम फैसला या तो शुक्रवार को या फिर अगले सोमवार को लिया जाएगा। जबकि टूर्नामेंट का आगाज होने में अब सिर्फ डेढ़ सप्ताह बाकी है।
एक अधिकारी के हवाले से एचटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के पूरे टूर्नामेंट से हटने की संभावना कम है, क्योंकि वह जानता है कि अगर ऐसी स्थिति बनी तो आईसीसी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को वापस मौका दे सकता है। ऐसे में बांग्लादेश को उसके अनुरोध के अनुसार, ग्रुप ए में जगह दे जाएगी और वह अपने सभी मैच श्रीलंका में खेल पाएंगे। इससे लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्या भी कम होगी।
इस तरह आईसीसी पर बांग्लादेश के भारत में खेलने के संबंध में बीसीबी की सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार करने का आरोप भी नहीं लगेगा, बल्कि इसे पाकिस्तान के बाहर होने के बाद बदले हुए हालात का नतीजा माना जाएगा। ज्ञात हो कि 24 जनवरी को आईसीसी ने ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया था।
पाकिस्तान मीडिया रिपोर्टों की मानें तो उनके पास सबसे मजबूत विकल्प 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ ग्रुप ए लीग मैच का बहिष्कार करना और अंक गंवाने पर सहमत होना हो सकता है। इससे टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन, पीसीबी को इसके लिए भी कारण बताना होगा, जिसके बाद आईसीसी अंतिम फैसला लेगी। ज्ञात हो कि पीसीबी की मांग पर ही हाइब्रिड मॉडल पर सहमति बनी थी। ऐसा न करके वह उस डील को तोड़ देंगे। इसके साथ ही पीसीबी विरोध स्वरूप काले आर्मबैंड पहनकर मैच खेलने पर भी विचार कर रहा है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस मामले में कहा कि हम चाहते थे कि बांग्लादेश खेले और हमने पूरी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था, लेकिन चूंकि उन्होंने यह फैसला लिया है। इसलिए आखिरी समय पर पूरा शेड्यूल बदलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए स्कॉटलैंड को लाया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बिना किसी वजह के इस मामले में दखल देकर बांग्लादेश को भड़का रहा है। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों पर कितनी क्रूरता की है और अब वे उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग