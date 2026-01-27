पाकिस्तान अगर T20 वर्ल्ड कप से हटा तो ICC इस टीम की करा सकता है वापसी

पाकिस्तान मीडिया रिपोर्टों की मानें तो उनके पास सबसे मजबूत विकल्प 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ ग्रुप ए लीग मैच का बहिष्कार करना और अंक गंवाने पर सहमत होना हो सकता है। इससे टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन, पीसीबी को इसके लिए भी कारण बताना होगा, जिसके बाद आईसीसी अंतिम फैसला लेगी। ज्ञात हो कि पीसीबी की मांग पर ही हाइब्रिड मॉडल पर सहमति बनी थी। ऐसा न करके वह उस डील को तोड़ देंगे। इसके साथ ही पीसीबी विरोध स्‍वरूप काले आर्मबैंड पहनकर मैच खेलने पर भी विचार कर रहा है।